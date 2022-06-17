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Украинские артиллеристы уничтожили российские "Ураганы" (ФОТО)

ВСУ дают достойный отпор захватчикам

17 июня 2022, 10:26
Автор:

Денис
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Украинские воины уничтожили артиллерию армии оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские артиллеристы уничтожили российские "Ураганы" (ФОТО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, украинские воины артиллеристы нанесли удар по позициям оккупантов. 

"Артиллеристы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллерией Сухопутных войск ВС Украины уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган"", — сообщает Командование ДШВ ВСУ.

В подтверждение своим словам наши защитники опубликовали фотографии с места событий, на которых запечатлено уничтожении техники противника. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что разработчики презентовали робота-шпиона, который будет помогать ВСУ на фронте. В Запорожье разрабатывают роботов для боевых действий и разведки на фронте. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что ВСУ готовятся вернуть два ключевые города в битве за Донбасс, — ISW. При этом российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают соседний с ним Лисичанск. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что оккупированные россией украинские территории на картах европейских стран – как бы это выглядело. Какая площадь стран Европы эквивалентна оккупированной россией части Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Генштаб: украинская авиация разнесла войска оккупантов в трех районах Херсонщины. Отмечается, что украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона. Подробно об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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