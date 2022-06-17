Украинские артиллеристы уничтожили российские "Ураганы" (ФОТО)

Украинские воины уничтожили артиллерию армии оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, украинские воины артиллеристы нанесли удар по позициям оккупантов.

"Артиллеристы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллерией Сухопутных войск ВС Украины уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган"", — сообщает Командование ДШВ ВСУ.

В подтверждение своим словам наши защитники опубликовали фотографии с места событий, на которых запечатлено уничтожении техники противника.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что оккупированные россией украинские территории на картах европейских стран – как бы это выглядело. Какая площадь стран Европы эквивалентна оккупированной россией части Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что Генштаб: украинская авиация разнесла войска оккупантов в трех районах Херсонщины. Отмечается, что украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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