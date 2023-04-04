Украинские артиллеристы уничтожили лагерь оккупантов в Донецкой области

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Донецкой области десантники уничтожили полевой лагерь российских захватчиков. Как передает издание "Комментарии", соответствующие кадры опубликовали Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Как сообщается, россияне разбили лагерь в одном из районов Донецкой области в надежде в дальнейшем атаковать позиции 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Однако украинские БПЛА быстро выявили намерения врага, и когда он перебросил туда дополнительные силы для наступления, бригадная артиллерия разнесла их укрепления до основания.
За сутки украинские защитники отбили 69 атак оккупантов. Основные усилия российские войска сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В ответ украинская авиация нанесла пять ударов по врагу. Также ВСУ сбили вражеский разведывательный БПЛА и поразили район сосредоточения живой силы противника.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками: подробности.
Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках приближающегося контрнаступлении ВСУ у россиян еще есть время уйти, иначе они будут уничтожены. В расчете на что делаются подобные заявления? Какова вероятность, что хотя бы часть российских военнослужащих, российских элит – к ним прислушаются? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обсуждения
Новости