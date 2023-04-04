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Украинские артиллеристы уничтожили лагерь оккупантов в Донецкой области

Россияне надеялись атаковать украинских десантников, но их опередили

сегодня, 10:47
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Автор:

Кравцев Сергей

В Донецкой области десантники уничтожили полевой лагерь российских захватчиков. Как передает издание "Комментарии", соответствующие кадры опубликовали Десантно-штурмовые войска ВС Украины. 

Украинские артиллеристы уничтожили лагерь оккупантов в Донецкой области

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщается, россияне разбили лагерь в одном из районов Донецкой области в надежде в дальнейшем атаковать позиции 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.


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Однако украинские БПЛА быстро выявили намерения врага, и когда он перебросил туда дополнительные силы для наступления, бригадная артиллерия разнесла их укрепления до основания.

"Несколько оккупантов стали удобрением для местной флоры и фауны, арсеналы путинского оружия существенно повысили температуру окружающей среды, приближая весеннее тепло", — сообщили в ДШВ ВСУ.

За сутки украинские защитники отбили 69 атак оккупантов. Основные усилия российские войска сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В ответ украинская авиация нанесла пять ударов по врагу. Также ВСУ сбили вражеский разведывательный БПЛА и поразили район сосредоточения живой силы противника.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках приближающегося контрнаступлении ВСУ у россиян еще есть время уйти, иначе они будут уничтожены. В расчете на что делаются подобные заявления? Какова вероятность, что хотя бы часть российских военнослужащих, российских элит – к ним прислушаются? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/ua_dshv/1101
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