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Украинская тактика "медленного отступления" и потери городов может победить Россию: как она работает

В войне в Украине победит не тот, кто захватит больше населенных пунктов, а тот, кто несет меньшие потери.

6 октября 2024, 10:40 comments2663
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Slava Kot

Украинские защитники на Донбассе применяют тактику "медленного отступления", которая, несмотря на видимые потери территорий, направлена на максимизацию потерь российской армии и истощение сил агрессора. Такой подход, описанный в статье издания The New York Times, дает новый взгляд на текущее состояние войны.

Украинская тактика "медленного отступления" и потери городов может победить Россию: как она работает

Украинские военные. Фото из открытых источников

В течение последнего года Украина потеряла ряд городов и поселков, в частности Марьинку, Авдеевку и Угледар, однако это происходило после длительных и ожесточенных боев, часто продолжавшихся месяцами. Западные эксперты и украинские военные утверждают, что это "отступление" является частью сложной стратегии. Главная цель — заставить Россию нести большие потери, что может в конечном итоге сделать войну невыгодной для Кремля.

По словам Николая Белескова, аналитика фонда "Вернись живым", Украина использует "стратегию торговли пространством ради увеличения потерь России". Речь идет не столько о контроле над конкретными населенными пунктами, а о том, сколько российских войск и техники Украина уничтожает при попытках врага продвинуться вперед.

Эта тактика непроста, поскольку украинская армия имеет меньше ресурсов, даже учитывая западную военную помощь. Однако Киев надеется, что наращивание потерь среди российских войск сделает войну неприемлемой для Путина раньше, чем для Украины.

Одним из ключевых городов в последние недели на Донбассе стал Угледар, который украинские силы удерживали более двух лет, уничтожая российские танковые колонны. Несмотря на то, что территориальные потери могут казаться постепенными, главное внимание уделяется тому, сколько потерь понесли российские силы при их попытках захватить город. Как отмечает военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади, война в Украине будет решаться не тем, сколько городов контролирует конкретная сторона, а тем, кто несет больше потерь в этой длительной борьбе.

"Эта война не будет решаться тем, кто контролирует Угледар или другие тактические прифронтовые города. Речь идет о том, сколько войск россияне потратили, пытаясь захватить Угледар, по сравнению с потерями, которые понесли украинцы, пытаясь его удержать", — отмечает Гади.

Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул важность этой тактики, отметив в одном из своих обращений: "самое главное – истощить врага".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал следующую неделю исторической для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, сколько войск Путин сможет привлечь на войну в Украине не проводя новую волну мобилизации.



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Источник: https://www.nytimes.com/2024/10/05/world/europe/ukraine-donbas-strategy-russia-war.html
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