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Украинская спортсменка рассказала о подлости россиян на соревнованиях

Россия отправляет своих фехтовальщиков только на те соревнования, где украинцы могут показать хорошие результаты

сегодня, 20:52
Автор:
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Лиля Воробьева
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По информации олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан, россияне намерены помешать спортсменам из Украины квалифицироваться на игры в Париже.

Украинская спортсменка рассказала о подлости россиян на соревнованиях

Ольга Харлан (фото из открытых источников)

Это интервью фехтовальщицы обнародовано на Tribuna.ua . Спортсменка намекает на подлость российских представителей, пользующихся ситуацией, что украинцы бойкотируют любые соревнования, в которых участвуют россияне. Поэтому Россия, представители которой не попадут на Олимпиаду-2024 в фехтовании, так срывает квалификацию украинским спортсменам. Досталось от Харлана и чиновникам Министерства спорта Украины.


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"От Министерства спорта Украины, я считаю, просто должна быть конкретика, а не двойные стандарты. Одним можно другим — нет. Пусть уже решают спортсмены.

Я сейчас не вижу конкретных вариантов действий для себя, хотя готова цепляться за все. Сейчас, к сожалению, ничего не вижу.

Я знала, что так будет. Знала, что в конце сезона россияне поедут, потому что понимают, что это очень важные соревнования. Другой вопрос, почему они тогда не заявляются во всех видах оружия, а только туда, где у нас есть шансы?" — сказала украинская фехтовальщица.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российская теннисистка поддержала Украину и осудила действия Кремля. Одна из лучших ракеток России Дарья Касаткина не испугалась высказать свое мнение о военном вторжении ее государства в Украину. Отвечая на вопросы представителей британского издания The Times, Касаткина призналась, что осуждает агрессивные действия властей РФ.

При этом 26-летняя уроженка из российского города Тольятти не испугалась осуждения представителей общественности, хотя все ее коллеги-спортсмены объясняют свои отговорки именно так. Они вроде бы осуждают войну, однако выражают беспокойство за родных, которым могут навредить их публичные осуждения войны.



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