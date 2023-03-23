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Украинская разведка указала на сколько времени хватит у России ресурсов для ведения войны

Разведка Украины сообщила, сколько у России есть времени и ресурсов на войну в Украине.

сегодня, 11:25
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Автор:

Slava Kot

Заместитель руководителя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий считает, что у России есть ресурсы для введения войны еще максимум на два года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание РБК-Украина.

Украинская разведка указала на сколько времени хватит у России ресурсов для ведения войны

Заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

Во время интервью для издания РБК-Украина Вадим Скибицкий рассказал о том, сколько ресурсов у РФ на войну, а также о "большом" наступлении российской армии. По мнению заместителя руководителя ГУР русское большое наступление было лишь пропагандой и переоценкой возможностей собственной армии.


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Скибицкий считает, что главной целью российской армии является выйти на границы Донетчины и Луганщины. Однако, по словам военного, россияне не в состоянии проводить полномасштабные операции наступления, ведь ВСУ держит оборону и отбивает атаки ворона на всех участках фронта.

Также Скибицкий ответил на наличие ресурсов в РФ для ведения войны. Украинская разведка считает, что россияне могут вести войну до двух лет.

"Они могут вести войну еще 2023 — максимум 2024 — все", — утверждает Скибицкий и добавляет, если удастся усилить санкции против Российской Федерации, то этот срок может сократиться.

Подобные цифры о запасе военных возможностей ранее сообщала разведка Литвы. Именно поэтому глава военной разведки Литвы выскажу особую важность финансовой, военной и экономической поддержки Украины в этот период.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия назвала четыре страны, с которыми не будет говорить о мирных переговорах о решении войны в Украине. В РФ полагают, что эти страны являются участниками конфликта.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vadim-skibitskiy-rosiya-mozhe-vesti-viynu-1679493967.html
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