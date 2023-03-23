Украинская разведка указала на сколько времени хватит у России ресурсов для ведения войны

Заместитель руководителя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий считает, что у России есть ресурсы для введения войны еще максимум на два года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание РБК-Украина.

Заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

Во время интервью для издания РБК-Украина Вадим Скибицкий рассказал о том, сколько ресурсов у РФ на войну, а также о "большом" наступлении российской армии. По мнению заместителя руководителя ГУР русское большое наступление было лишь пропагандой и переоценкой возможностей собственной армии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Скибицкий считает, что главной целью российской армии является выйти на границы Донетчины и Луганщины. Однако, по словам военного, россияне не в состоянии проводить полномасштабные операции наступления, ведь ВСУ держит оборону и отбивает атаки ворона на всех участках фронта.

Также Скибицкий ответил на наличие ресурсов в РФ для ведения войны. Украинская разведка считает, что россияне могут вести войну до двух лет.

"Они могут вести войну еще 2023 — максимум 2024 — все", — утверждает Скибицкий и добавляет, если удастся усилить санкции против Российской Федерации, то этот срок может сократиться.

Подобные цифры о запасе военных возможностей ранее сообщала разведка Литвы. Именно поэтому глава военной разведки Литвы выскажу особую важность финансовой, военной и экономической поддержки Украины в этот период.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия назвала четыре страны, с которыми не будет говорить о мирных переговорах о решении войны в Украине. В РФ полагают, что эти страны являются участниками конфликта.