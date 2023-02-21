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Украинская разведка использует американские вертолеты: Что известно

Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало фотографии своей боевой авиации. На фотографиях есть и вертолет UH-60A Blackhawk американского производства

сегодня, 22:21
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Автор:

Моесеенко Валентина

Фото с UH-60A Blackhawk обнародовала пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны на своем официальном сайте, пишут "Комментарии".

Украинская разведка использует американские вертолеты: Что известно

Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашего государства. Как только пилоты-разведчики вернулись после выполнения очередного боевого задания", – отметила пресс-служба в сообщении.


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Учитывая украинские опознавательные знаки и необычную ливрею, вертолет UH-60A приобретен на гражданском рынке и принадлежит Украине. Теоретически он может быть из 35 смешанной авиационной эскадрильи, которая подчинена Силам специальных операций (ССО) ВСУ.

Аналитикам удалось найти вертолет с такими же ливреями с бортовым номером N60FW, принадлежавшим компании Ace Aeronautics, специализирующейся на разработке модернизаций кабин для транспортных летательных аппаратов. Аналогичный вертолет демонстрировали в боевой комплектации с установленным комплектом вооружения весной прошлого года на выставке в Далласе.

Ранее пролет вертолета UH-60 был замечен в небе над Украиной в феврале 2023 года. Боевая летательная машина такого типа – это первый серийный вариант вертолета, поступавший в армии США и других стран. Вертолеты этой серии – модернизированы до версии UH-60L путем оснащения новых двигателей Т700-210С.

Описанный борт UH-60A с бортовым номером N60FW Blue AceDeck не идентичен армейским UH-60A, ведь прошел ряд серьезных модификаций с заменой авионики компанией-владельцем.

Как писали ранее, Украина провела трехстороннюю встречу с представителями НАТО и ЕС, где обсудили вопросы будущей помощи для противостояния российской агрессии.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина получит западную авиацию. Стало известно когда.



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