"Украинская бронетехника" провела успешное испытание турели на бронеавтомобиле "Новатор"

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Slava Kot
ООО "Украинская бронетехника" успешно провела испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".
БМ "ТАВРИЯ-14,5" на бронеавтомобиле "Новатор". Фото: "Украинская бронетехника"
БМ "ТАВРИЯ-14,5" — это боевая дистанционно управляемая ненаселенная турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов. БМ "ТАВРИЯ-14,5" с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по враждебным целям в движении. БМ "ТАВРИЯ-14,5" оборудован оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.
Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО – STANAG 1. Разработчиком боевого модуля предусмотрен соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптико-электронного модуля и блоков системы управления вооружением.
Бронеавтомобиль "Новатор" с боевым модулем "ТАВРИЯ-14,5"
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