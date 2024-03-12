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"Украинская бронетехника" провела успешное испытание турели на бронеавтомобиле "Новатор"

На бронеавтомобиле "Новатор" прошли успешные испытания турели БМ "ТАВРИЯ-14,5" отечественного производства ООО "Украинская бронетехника".

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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ООО "Украинская бронетехника" успешно провела испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".

"Украинская бронетехника" провела успешное испытание турели на бронеавтомобиле "Новатор"

БМ "ТАВРИЯ-14,5" на бронеавтомобиле "Новатор". Фото: "Украинская бронетехника"

БМ "ТАВРИЯ-14,5" — это боевая дистанционно управляемая ненаселенная турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов. БМ "ТАВРИЯ-14,5" с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по враждебным целям в движении. БМ "ТАВРИЯ-14,5" оборудован оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО – STANAG 1. Разработчиком боевого модуля предусмотрен соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптико-электронного модуля и блоков системы управления вооружением.

”Украинская бронетехника” провела успешное испытание турели на бронеавтомобиле ”Новатор” - фото 2

Бронеавтомобиль "Новатор" с боевым модулем "ТАВРИЯ-14,5"

"Использование скоростных маневренных бронированных автомобилей, оснащенных дистанционно управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военных. Работаем на Победу!", — сообщила ООО "Украинская бронетехника".




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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=437961655286224&id=100072171798302&mibextid=WC7FNe
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