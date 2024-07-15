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Украинофоб Костя Бедовой встал на защиту одесского фитнес-тренера и назвал бойцов 3 ОШБ «палачами»

Коллаборант «спрогнозировал», что тренера, который обозвал военных, "убьют"

сегодня, 14:12
Автор:
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Ткачик Олеся
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Находящийся в базе "Миротворец" коллаборант Константин Бедовой стал в защиту одесского фитнес-тренера, который матом оскорблял украинских военных и пожелал им смерти.

Украинофоб Костя Бедовой встал на защиту одесского фитнес-тренера и назвал бойцов 3 ОШБ «палачами»

Константин Бедовой

"Этого тренера будут ужасно пытать, насиловать, а потом убьют. Правозащитники, где вы там? Отправляют парня на пытки, издевательства и мучительную смерть", – написал Бедовой в Facebook.

По всей видимости, "палачами, насильниками и убийцами" коллаборант считает воинов 3-й штурмовой бригады, куда мобилизовали тренера. В своем сообщении Бедовой ссылается на пророссийского нардепа, фаната московской церкви Артема Дмитрука, заявившего, что "тренер грубо высказался не в адрес боевых подразделений, а сотрудников ТЦК, приехавших раздавать повестки". 

Напомним, 6 июля 2024 года в Одессе фитнес-тренер обматерил украинских военных.

"Да мне по***й, что ты воевал, все, кто там воюет, дол***ебы. Вы – рабы. Иди дальше воюй, пока не сдохнешь. Ты для меня не человек, ты г***да. Чтобы ты сдох, чтобы вы все там сдохли", – сказал он военному.

История получила огласку, фитнес-тренера сначала проучили активисты, а затем его забрали в ТЦК, где он получил повестку. После успешного пройденного ВЛК, его отправили в 154-ю бригаду, военнослужащих которой он оскорблял, но подразделение отказалось его мобилизовать. В итоге тренер оказался в 3 ОШБ.

Как ранее писали СМИ, Бедовой вместе со своим тогда еще живым соратником Ильей Кивой якобы организовал нападение и ограбление матери военнопленного. Это, по данным журналистов, произошло в октябре 2022 в Дарницком районе Киева. Бедовой также известен своими антиукраинскими заявлениями, некоторые из которых он звучал в эфирах российских каналов. В частности, он сравнивал Украину с КНДР, обвинял украинцев "в тупости", называл "предателями, рабами и дерьмом ".

В мае 2023 года Константин Бедовой внесен в базу "Миротворец" как пособник российских террористов, покушавшийся на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как фитнес-тренер из Одессы поплатился за свои слова.




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