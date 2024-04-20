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Украине всегда будет не хватать ПВО: какая причина

Украина не сможет выстроить систему ПВО, как в Израиле

20 апреля 2024, 21:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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В Украине невозможно построить систему противовоздушной обороны вроде функционирующей в Израиле.

Украине всегда будет не хватать ПВО: какая причина

Киев просит союзников помочь с ПВО. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не сможет иметь систему ПВО, которая полностью защищала бы всю территорию страны.

"Невозможно построить такую же как в Израиле систему ПВО, которая отвечала бы всем потребностям Украины", — сказал президент Франции.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что у европейских партнеров ограничены ресурсы и возможности обеспечения Украины системами противовоздушной обороны.

Президент Франции также отметил, что Израиль выстраивал свою систему ПВО десятилетиями, вкладывая в нее немалые деньги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.



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Источник: https://twitter.com/elysee/status/1780984691153383603?s=21&t=B7tHkAyG3Vt4wapLo10owA
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Обсуждения

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Ігор

20 апреля 2024, 21:41

Ізраїль постійно в стані війни оточений своїми конфліктами з усіма сусідами. Ви й Україні, під владою "Чужих" таке пророкуєте? Фюрер відноситься до українців не як до "свого народу", а як до витратного матеріалу для забезпечення добробуту, для нас "Чужих", а для них вони - свій народ. Тому прийшов брехнею; потоптав "не свою" Конституцію, узурпувавши владу "Чужими"; під час війни своїх вивіз - воює українцями. Своїм божим продає розпиляну Україну за кошерними цінами. Наприклад, продав почесному консулу Ізраїлю центральний офіс "Сбербанк Росії" за ціною, яка на "чесному" аукціоні зросла "аж" на > 1%. Цей "Чужий" нам "інвестор", не піде з представниками свого народу захищати свою власність. Це не його юдейсько-путинська криза.


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