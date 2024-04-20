В Украине невозможно построить систему противовоздушной обороны вроде функционирующей в Израиле.

Киев просит союзников помочь с ПВО. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не сможет иметь систему ПВО, которая полностью защищала бы всю территорию страны.

"Невозможно построить такую же как в Израиле систему ПВО, которая отвечала бы всем потребностям Украины", — сказал президент Франции.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что у европейских партнеров ограничены ресурсы и возможности обеспечения Украины системами противовоздушной обороны.

Президент Франции также отметил, что Израиль выстраивал свою систему ПВО десятилетиями, вкладывая в нее немалые деньги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.