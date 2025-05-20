Украине стало сложнее сбивать "Шахеды": что нужно срочно менять

Практически и ночи не проходит, что Россия не запускала по Украине ударные дроны-камикадзе. При этом Украине стало сложнее сбивать так называемые "Шахеды". Почему это так? Каким может быть выход? Издание "Комментарии" разбиралось в ситуации, проанализировав мнения экспертов.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

У нас есть "слабые места"

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире канала "Киев24" подтвердил, что ВСУ сейчас действительно сложнее сбивать "Шахеды". В первую очередь, из-за растущего их количества, а не из-за технологических изменений в этих БПЛА.

"Нашим силам становится сложно сбивать "Шахеды" за счет увеличения их количества, но никак за счет изменений с точки зрения инженерии", — отметил Храпчинский.

Эксперт не отрицает, что россияне модернизируют дроны, в них происходит изменение технологическое. Но, по словам Храпчинского, это не приводит к каким-то сложным решениям, чтобы перехватывать такие воздушные цели.

"Здесь главное понять, что надо увеличивать системы обнаружения, перехвата. Надо улучшать системы радиоэлектронной борьбы, увеличивать их количество", — подчеркнул он.

По словам эксперта, недавний удар fpv-дроном по эвакуационному автобусу в Сумской области показывает, что у нас есть "слабые места". И Украине надо увеличивать системы радиоэлектронной борьбы и эшелонированную систему в прифронтовой пограничной зоне. Тем более, что есть большое количество компаний, которые готовы работать. Есть допущенные производители, которые могут предложить решение. Есть программа "Закрытое небо". И поэтому главная задача городских советов обращаться к производителям и создавать эшелонированную систему защиты, которая, тоже будет помогать активно влиять на способности России запускать те же самые "Шехеды".

Некоторое время назад наши воины уничтожали почти 100% запущенных врагом дронов

Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире канала "Киев24" заявил, что Украине надо полностью пересматривать свою концепцию противодействия шахедным атакам.

По данным эксперта, в частности во время последней атаки россиян по Киевской области, конкретно по Василькову, вражеские дроны собирались в стаю, делали круги на высоте более 2 тысяч метров, где их не могли доставать украинские мобильные огневые группы, затем разгонялись, входили в пике и падали на Васильков.

"Это говорит о том, что у нас есть очень серьезные проблемы с защитой нашего воздушного пространства. И такие ситуации требуют тщательного изучения. Это то, о чем мы неоднократно говорили — нам надо очень серьезно пересматривать систему вообще защиты нашего воздушного пространства", — подчеркнул Криволап.

Эксперт отметил, что некоторое время назад наши воины уничтожали почти 100% запущенных врагом дронов, часть при этом была подавлена средствами РЭБ.

"Но сейчас ситуация изменилась. Прогнозируемо было, что россияне будут модернизировать свои дроны, улучшать их возможности, делать нечувствительными к РЭБу, увеличили боевую часть, потому что не нужно летать на 2,5 тыс км, они укладываются в значительно меньшие расстояния. А кроме того, они начали использовать различные боевые части. А мы при этом считали, что у нас все хорошо и ничего менять не надо", — прокомментировал эксперт.

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