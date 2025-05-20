Украине стало сложнее сбивать "Шахеды": что нужно срочно менять

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Кравцев Сергей
Практически и ночи не проходит, что Россия не запускала по Украине ударные дроны-камикадзе. При этом Украине стало сложнее сбивать так называемые "Шахеды". Почему это так? Каким может быть выход? Издание "Комментарии" разбиралось в ситуации, проанализировав мнения экспертов.
Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников
Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире канала "Киев24" подтвердил, что ВСУ сейчас действительно сложнее сбивать "Шахеды". В первую очередь, из-за растущего их количества, а не из-за технологических изменений в этих БПЛА.
Эксперт не отрицает, что россияне модернизируют дроны, в них происходит изменение технологическое. Но, по словам Храпчинского, это не приводит к каким-то сложным решениям, чтобы перехватывать такие воздушные цели.
По словам эксперта, недавний удар fpv-дроном по эвакуационному автобусу в Сумской области показывает, что у нас есть "слабые места". И Украине надо увеличивать системы радиоэлектронной борьбы и эшелонированную систему в прифронтовой пограничной зоне. Тем более, что есть большое количество компаний, которые готовы работать. Есть допущенные производители, которые могут предложить решение. Есть программа "Закрытое небо". И поэтому главная задача городских советов обращаться к производителям и создавать эшелонированную систему защиты, которая, тоже будет помогать активно влиять на способности России запускать те же самые "Шехеды".
Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире канала "Киев24" заявил, что Украине надо полностью пересматривать свою концепцию противодействия шахедным атакам.
По данным эксперта, в частности во время последней атаки россиян по Киевской области, конкретно по Василькову, вражеские дроны собирались в стаю, делали круги на высоте более 2 тысяч метров, где их не могли доставать украинские мобильные огневые группы, затем разгонялись, входили в пике и падали на Васильков.
Эксперт отметил, что некоторое время назад наши воины уничтожали почти 100% запущенных врагом дронов, часть при этом была подавлена средствами РЭБ.
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