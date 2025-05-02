"Шахеды" станут еще смертоноснее: почему угроза увеличится в разы

И дня не проходит, чтобы россияне не использовали против мирного населения Украины ударные дроны-камикадзе. Причем оккупанты усовершенствуют свою тактику, делая "шахеды" еще более смертоноснее. Как РФ совершенствует свои дроны? Почему угроза увеличится в разы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Захватчики практически не могут "выйти" на столицу

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире телемарафона обратил внимание на инцидент, когда российские кассетные боеприпасы 1 мая взорвались в двух районах Киева. Причем они были настроены на срабатывание с отсрочкой – никто не знает, когда такое устройство может "ожить".

По словам эксперта, захватчики практически не могут "выйти" на столицу, поскольку там есть механизмы, которые сбивают дроны и не дают им навестись на цель.

"Так как беспилотник висит в воздухе очень долго, начали ставить на них временные взрыватели. То есть, на цель он не выходит, вырабатывает топливо, падает, а дальше все это подрывается через определенное время", – рассказал эксперт.

Он утверждает, что с технической точки зрения это осуществить достаточно просто, при этом для людей это очень опасно, так как никто не знает, когда взрыватель сработает. Подрыва нескольких граммов взрывчатки достаточно для того, чтобы взрослый человек лишился конечности или зрения, а ребенок – жизни.

"Потому очень опасно к ним подходить. Ко всему российскому боевому применению опасно приближаться. Что угодно они к нам засылают, все может взорваться. Тем более, сейчас беспилотники напичканы кассетными, но очень специфическими боеприпасами. Это могут быть игрушки, это могут быть какие-то ручки, какие-то телефоны, батареи — что угодно", — предупредил Свитан.

В дроны-"шахеды" добавляют металлические шарики и шрапнель

Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "Киев24" заявил, что страна-агрессор ищет способы, которые позволят модернизировать "шахеды" для того, чтобы наносить как можно больше ударов и урона именно гражданскому населению.

"Россия ищет решения, которые позволят наносить как можно больше ударов и вреда именно гражданскому населению. Те же гвозди на Харьковщине, увеличение количества шрапнели, то есть металлических шариков, которые оснащают дроны, — все это создает большую угрозу, и это главная цель РФ", — сказал эксперт.

По словам Храпчинского, противник будет использовать все возможные инструменты для того, чтобы увеличить возможности средств поражения.

В частности, как уточнил эксперт, в дроны-"шахеды" добавляют металлические шарики и шрапнель, чтобы расширить зону поражения, также появляются новые боевые модификации: термобарические, фугасные, осколочные. Кроме того, появляются элементы, благодаря которым некоторые дроны при падении или сбивании разбрасывают обломки на большой площади и затем детонируют.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия массированно атаковала Одессу: что известно о погибших и раненых.



