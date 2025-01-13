Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 лет: будут ли в США настаивать на решении

В Белом доме убеждены, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Однако отметили, что это суверенное решение.

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Bloomberg отметил, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет, пишет издание Судебно-юридическая газета.

Комментируя заявление своего преемника Майка Волтца, который сказал, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации, Салливан подчеркнул: “Потребность Украины полностью укомплектовывать свои бригады и батальоны растет по мере того, как мы поставляем огромное количество боеприпасов и военной техники им нужны. Мы это всегда откровенно признавали”.

Он также добавил, что команда Байдена уже проинформировала об этом команду Трампа.

"Посмотрим, как теперь это будет развиваться дальше. В конце концов это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен. Это то, с чем Украина должна справиться, даже когда мы делаем свою часть, снабжая их боеприпасами, в которых они нуждаются”, – подытожил Салливан.

Напомним, что в Верховной Раде обсуждается вопрос демобилизации военных. Однако, как писал портал "Комментарии", сейчас принятие такого вопроса сейчас невозможно.

В настоящее время рассматриваются и нарабатываются механизмы увольнения военных. К примеру, проводят аудит эффективности использования тех воинских подразделений и того количественного состава вооруженных сил и в целом сектора безопасности обороны.



