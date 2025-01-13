logo

BTC/USD

92044.03

ETH/USD

3005.66

LTC/USD

95.10

USD/UAH

43.00

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 лет: будут ли в США настаивать на решении
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 лет: будут ли в США настаивать на решении

Команда Байдена объяснила команде Трампа необходимость понижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет

сегодня, 19:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Белом доме убеждены, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Однако отметили, что это суверенное решение.

Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 лет: будут ли в США настаивать на решении

Фото портал "Комментарии"

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Bloomberg отметил, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет, пишет издание Судебно-юридическая газета.

Комментируя заявление своего преемника Майка Волтца, который сказал, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации, Салливан подчеркнул: “Потребность Украины полностью укомплектовывать свои бригады и батальоны растет по мере того, как мы поставляем огромное количество боеприпасов и военной техники им нужны. Мы это всегда откровенно признавали”.

Он также добавил, что команда Байдена уже проинформировала об этом команду Трампа.

"Посмотрим, как теперь это будет развиваться дальше. В конце концов это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен. Это то, с чем Украина должна справиться, даже когда мы делаем свою часть, снабжая их боеприпасами, в которых они нуждаются”, – подытожил Салливан.

Напомним, что в Верховной Раде обсуждается вопрос демобилизации военных. Однако, как писал портал "Комментарии", сейчас принятие такого вопроса сейчас невозможно.

В настоящее время рассматриваются и нарабатываются механизмы увольнения военных. К примеру, проводят аудит эффективности использования тех воинских подразделений и того количественного состава вооруженных сил и в целом сектора безопасности обороны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sud.ua/uk/news/ukraine/320604-eto-suverennoe-reshenie-kotoroe-ukraina-dolzhna-prinyat-sama-sallivan-o-snizhenii-mobilizatsionnogo-vozrasta
Теги:

Новости

Все новости