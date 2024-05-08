Украине пообещали много оружия: на днях начнет меняться ситуация

По понятным причинам ВСУ до сих пор не получили основного массива той помощи, которую должны предоставить западные партнеры. Учитывая нынешнюю ситуацию, когда ВСУ перехватят инициативу? Как помощь партнеров повлияет на фронт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Россияне действительно идут ва-банк

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "Украинскому радио" выразил мнение, что помощь от партнеров, в том числе США, уже в пути, а на фронте уже заработала украинская артиллерия, потому что задействованы неприкосновенные запасы.

Эксперт не сомневается, что помощь поступит очень быстро в Украину.

"Пока доезжает то, что в пути, то мы уже позволили себе распаковать некоторые запасы, которые до этого были неприкосновенными. Мы оставляли какой-то НЗ на случай прорыва фронта. А теперь, когда мы уже видим, где именно ящики с новыми снарядами в дороге, то это НЗ мы можем позволить себе использовать. Артиллерия оживает уже сейчас. Бог войны возвращается и это очень на многое повлияет. Как простой пехотинец скажу, что воевать, когда у тебя есть прикрытие артиллерии и без этого, то это две очень разные войны", — подчеркнул Дикий.

По его словам, помощь в дороге и она "начнет менять ситуацию уже буквально на днях". Но при этом подчеркнул, что никакое оружие не воюет само. Он напомнил, что у Украины на фронте было две критические проблемы: отсутствие снарядов в необходимом количестве и нехватка людей.

Евгений Дикий сказал, что снаряды доезжают, а с укомплектованностью подразделений людьми пока ничего не изменилось. По его словам, из снарядов мы не могли сами решить вопрос и нам помогали партнеры.

Россия будет и дальше "заваливать" нас трупами своих бойцов

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире общенационального телемарафона отметил, что на поставку основного количества западных вооружений, о которых было объявлено в апреле, уйдет около двух месяцев. За это время Украина может потерять некоторые территории.

"Налаживание нашей логистики по поставкам на фронт оружия от партнеров потребует времени, возможно, месяц-два. А первые результаты от получения оружия от западных союзников мы сможем увидеть только в конце года. От этого многое зависит", — сказал Жмайло.

Он подчеркнул, что в этой ситуации, когда партии оружия только поступают, наше военно-политическое руководство вынуждено выбирать между потерей территории и потерей военнослужащих. В то же время, сейчас наши силы делают все, чтобы не было больших прорывов фронта.

По словам Жмайла, если темпы поступления западного вооружения будут высокими, если союзники будут выполнять все взятые на себя обязательства, то мы сможем, если выдержим эти два месяца, где-то в середине лета стабилизировать линию фронта.

"И где-то на осень, к концу года мы сможем перехватывать инициативу и понемногу разрушать эту отлаженную логистику россиян и иметь реальные победы на фронте", — предполагает эксперт.

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