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Украине нужно продержаться к этому моменту: это может изменить ситуацию в Покровском направлении

Увеличение помощи от западных партнеров и оперативная пауза армии РФ могут изменить ситуацию на востоке Украины.

сегодня, 14:15
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Slava Kot

Военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что активное российское наступление на Покровском направлении может остановиться до начала октября. По его словам, Украине нужно продержаться до этого времени на линии фронта.

Украине нужно продержаться к этому моменту: это может изменить ситуацию в Покровском направлении

Украинские военные. Фото из открытых источников

Владислав Селезнев в эфире "Еспресо" рассказал о ситуации на Покровском направлении и на основе слов руководителя ГУР Кирилла Буданова дал прогноз, когда наступление россиян может снизиться.

"Я надеюсь, что генерал Буданов не ошибается, а значит, к началу октября у врага будут исчерпаны все его ресурсы, и он будет вынужден брать оперативную паузу. Если это так, то фактически 2, максимум 4 недели — этот промежуток времени надо продержаться нашим защитникам", — говорит Селезнев.

Военный эксперт рассказал, что россиян изменили направление продвижения и уже начали готовиться к контрнаступлению Украины в этом направлении.

"Пока мы видим, что враг на Покровском направлении остановил продвижение в сторону этого населенного пункта, но усиливает свои фланги для того, чтобы не допустить прорыва этого участка фронта в рамках уже контрнаступательных действий украинской армии", — считает полковник ВСУ.

Владислав Селезнев отмечает, что одним из ключевых моментов остается обеспеченность Украины ресурсами от западных партнеров. В частности, те, которые могут согласовать по итогам следующего Рамштайна. По его словам "оружие, боеприпасы к тому оружию, оборудование, техника — все это чрезвычайно важный фактор, который влияет на дальнейшее течение ситуации" на войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский прокомментировал тяжелую ситуацию в Покровском направлении.

Также "Комментарии" писали, что российские генералы дали обещание Путину захватить Покровск до этой даты.




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