Украине нужно формировать свой военный альянс: кто туда должен войти

Реальность такова, что оба американских президента не видят Украину в НАТО, говорит военный Денис Ярославский. То есть, по его словам, безразлично, кто победит – Джо Байден или Дональд Трамп, их позиция по этому поводу не отличается.

Украина и НАТО

"Таким образом, мы по меньшей мере 5 следующих лет снова будем ждать, пока придет кто-то на смену и возможно его мнение изменится также", — отметил военный.

При этом он обращает внимание, что Украине выставляют условие для членства в НАТО – победу в войне с Россией. Однако, говорит военный, правда, что именно победители начинают диктовать условия. И если Украина победит, так и будем делать.

Кроме того, Ярославский говорит, что правда в том, что украинская армия по опыту, боеспособности и знаниям находится на порядок выше армии НАТО. По его словам, украинские военные, которые ездят за границу на натовские учения, сами учат иностранных инструкторов.

Ярославский рассказывает, что недавно на обучение в Германию ездили украинские снайперы и разведчики, постоянно указывавшие инструкторам НАТО на ошибки. Завершилось тем, говорит он, что в конце месяца иностранные инструкторы записывали все, что говорят украинские военные и благодарили их за информацию.

Военный убежден, что сейчас Украине нужно выстраивать альтернативный Альянс, тем более что за годы полномасштабной войны мы точно знаем, кто нам друг, а кто враг. По его мнению, в новый Альянс могли бы войти Франция, Великобритания и Польша. По его словам, этот Альянс станет альтернативой НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что для США членство Украины в НАТО является предметом торга с Россией.



