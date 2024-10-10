Украине может понадобиться век, чтобы вернуть детей, вывезенных во время войны

Украине может понадобиться до 90 лет, чтобы вернуть всех детей, вывезенных во время войны, по нынешним темпам возвращения. Об этой печальной реальности рассказала Анастасия Степула, советница по адвокации организации "Украинская сеть за права ребенка", во время мероприятия в Медиацентре Украины. Из 19546 детей, которые сейчас считаются депортированными, только 736 удалось вернуть.

Украина борется за возвращение 19 546 детей

Степула объяснила, что процесс восстановления семей происходит очень медленно из-за активных действий России, что пытается воспрепятствовать возвращению детей.

"Это не наша вина, а результат сопротивления России", отметила она. Если Украина продолжит в том же духе, потребуется почти 90 лет, чтобы забрать всех детей назад.

Этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность не только в Украине, но и в мировом сообществе, что требует срочных действий по защите прав детей. Степула обратила внимание на необходимость улучшения международных механизмов защиты и ускорения процессов возвращения во избежание долгих лет разлуки и упущенных возможностей для детей.

Читайте на портале "Комментарии" — Трех несовершеннолетних детей с мамой удалось вернуть в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал "Комментарии".

Напомним, что в Минюсте сообщили , когда получение российского паспорта не будет наказываться в Украине. обстоятельств из-за страха репрессий или установления противоправных ограничений. Одним из примеров может служить принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях (ТОТ) Украины, что является одним из доказательств нарушения прав граждан.