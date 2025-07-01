Украине крайне выгодно, чтобы Россия напала на страну НАТО: названа странная причина

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Клименко Елена
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак прокомментировал возможность того, что Россия может решиться на провокации против стран-членов НАТО. По его мнению, полномасштабное наступление, подобное войне против Украины, пока маловероятно — РФ уже исчерпала значительную часть своих ресурсов и вряд ли сможет повторить подобный сценарий в ближайшее время.
Фото: из открытых источников
Однако, как отмечает эксперт, Кремль вполне способен прибегнуть к другой тактике — гибридной войне. Это может быть спецоперация с участием небольших подразделений, похожая на действия так называемых "зеленых человечков", ранее действовавших в Крыму. По словам Ступака, такая схема может быть реализована, например, в приграничном городе Нарва в Эстонии.
Такой акт агрессии будет проверять реакцию НАТО. Если Североатлантический союз не ответит решительно, это станет серьезным ударом по его репутации и доверию среди стран-участниц.
В случае такого развития событий Украина должна поддержать союзников, даже если это будет не участие сухопутных войск, а применение альтернативных средств — например, операций типа "Паутины" против российских военно-морских сил в Балтийском море.
Впрочем, если Россия действительно откроет еще один фронт против НАТО, это лишь ускорит ее стратегическое поражение, поскольку ей придется противостоять гораздо более мощной коалиции с большими ресурсами и боевым потенциалом.
Портал "Комментарии" уже писал, что решение Украины выйти из Оттавской конвенции, известной также как Договор о запрете противопехотных мин, не стало неожиданностью ввиду критичности ситуации, в которой оказалась страна.