Украине категорически нельзя идти на перемирие с РФ: почему это выгодно диктатору Путину

Россия использует перерыв в боевых действиях с Украиной для укрепления своей армии, и через три-пять лет разница в силах армий двух стран будет значительной и не в нашу пользу. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата на сайте Главред.

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Он прокомментировал текущие переговоры по прекращению войны в Украине. Тука отметил, что часто политики и журналисты смешивают понятия "мирные переговоры" и "перемирие", хотя на самом деле речь идет лишь о прекращении огня, что является совсем не тем же.

"Я скептически отношусь к переговорам о прекращении огня. Для установления мира недостаточно договориться между Украиной и США. Следует учитывать также Россию", — отметил он.

Тука подчеркнул, что нет оснований полагать, что Россия хочет завершить активную фазу войны. Он также отметил, что экономика России не показывает значительного спада, и даже в самых плохих прогнозах она может стабильно функционировать еще 2-5 лет.

Также, по мнению Туки, Россия смогла преодолеть свою дипломатическую изоляцию, созданную сначала демократическими странами после начала вторжения в Украину.

"Нет никаких признаков того, что Путин ищет мир. Единственное, что может заставить его сесть за стол переговоров – это сила", – считает Тука.

Кроме того, он отметил, что большинство вариантов "мирных планов" новой американской администрации не предусматривают увеличения военной помощи Украине, а предлагают отказ от интеграции в НАТО и признание потери части суверенных территорий.

"Эти планы не выгодны Украине, поэтому я отношусь к ним негативно", — подчеркнул он.

Тука считает, что Россия использует затишье для усиления своей армии, а Украина, вероятно, не сможет воспользоваться в это время для укрепления своих ВСУ. Он также обратил внимание, что в России идет процесс борьбы с коррупцией, что на самом деле является частью стратегии для усиления их военного потенциала.

"Если активная фаза боевых действий прекратится, украинские власти продолжат политику мародерства, "большого строительства" и других сомнительных инициатив. За 3-5 лет перерыва, разница в состоянии наших армий значительно возрастет, и это будет в пользу России", — подытожил он.

"Комментарии" ранее писали, что большинство респондентов, принимавших участие в опросе на сайте "Главком", не верят в возможность перемирия с Россией в 2025 году. Это стало известно после завершения голосования, которое длилось с 30 декабря 2024 года.