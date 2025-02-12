Украине дорого стоил удар баллистикой по Киеву: Зеленский шокировал суммой

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Николай Лисицын
Для уничтожения ночью 12 февраля шести российских баллистических ракет Силы обороны использовали 10 ракет Patriot стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В Киеве - ни одного прилета 12 февраля, только падение осколков. Но пришлось потратить 10 ракет Patriot. Фото: Алексей Резников / Х
Сумму озвучил журналистам президент Владимир Зеленский журналистам перед началом встречи с министром США Скоттом Бессентом.
"Использовали по шести баллистическим ракетам 10 (ракет) Patriot стоимостью 30 млн долларов", — уточнил он.
Ранее в Воздушных силах ВСУ, комментируя большое количество взрывов в Киеве, которые слышали горожане, поясняли, что по одной ракете "Искандер-М" иногда приходится выпускать две противоракеты Patriot.
"Комментарии" сообщали, что в результате атаки РФ в Оболонском районе есть один погибший человек и еще четверо пострадавших, среди которых девятилетняя девочка. В местных пабликах сообщали, что погибший, вероятно, шел на работу. Он оказался работником бизнес-центра.
В столице обломками разрушены два офисных здания, в одном из них возник пожар, сообщили в ГСЧС. Также пожары загорелись в Святошинском и Голосеевском районах. Всего на местах происшествия работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.
Как сообщал портал "Комментарии", по данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 12 февраля 2025 года (с 19:00 11 февраля) враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской области и один — из ВОТ Крыма.
Также враг атаковал 123 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.
По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской. 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Еще одна, седьмая баллистика, вечером 11 февраля не была сбита над Кривым Рогом Днепропетровской области. Это следует из заявления главы КГВА Германа Ткаченко — по его словам, над столицей все шесть баллистических ракет удалось сбить.
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