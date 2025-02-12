Украине дорого стоил удар баллистикой по Киеву: Зеленский шокировал суммой

Для уничтожения ночью 12 февраля шести российских баллистических ракет Силы обороны использовали 10 ракет Patriot стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В Киеве - ни одного прилета 12 февраля, только падение осколков. Но пришлось потратить 10 ракет Patriot. Фото: Алексей Резников / Х

Сумму озвучил журналистам президент Владимир Зеленский журналистам перед началом встречи с министром США Скоттом Бессентом.

"Использовали по шести баллистическим ракетам 10 (ракет) Patriot стоимостью 30 млн долларов", — уточнил он.

Ранее в Воздушных силах ВСУ, комментируя большое количество взрывов в Киеве, которые слышали горожане, поясняли, что по одной ракете "Искандер-М" иногда приходится выпускать две противоракеты Patriot.

"Комментарии" сообщали, что в результате атаки РФ в Оболонском районе есть один погибший человек и еще четверо пострадавших, среди которых девятилетняя девочка. В местных пабликах сообщали, что погибший, вероятно, шел на работу. Он оказался работником бизнес-центра.

В столице обломками разрушены два офисных здания, в одном из них возник пожар, сообщили в ГСЧС. Также пожары загорелись в Святошинском и Голосеевском районах. Всего на местах происшествия работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 12 февраля 2025 года (с 19:00 11 февраля) враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской области и один — из ВОТ Крыма.

Также враг атаковал 123 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской. 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Еще одна, седьмая баллистика, вечером 11 февраля не была сбита над Кривым Рогом Днепропетровской области. Это следует из заявления главы КГВА Германа Ткаченко — по его словам, над столицей все шесть баллистических ракет удалось сбить.