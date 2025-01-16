Украинцы взорвали шахту под Покровском, чтобы россияне не обошли ВСУ под землей

Основной вход в шахту №3 ШУ "Покровское" в Песчаном стал опасным из-за приближения российских войск, поэтому некоторое время шахтеров спускали более длинным запасным путем. Впоследствии ствол шахты пришлось взорвать, чтобы оккупанты не использовали его для перебрасывания войск.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на комментарии работавших в описанной шахте шахтеров.

Украинские военные и шахтеры взорвали взрывчатку в шахте №3 в Песчаном под Покровском, чтобы российские захватчики не смогли использовать тоннели для тайного опрокидывания войск. Это произошло после того, как оккупанты подошли к шахте на 1,5 км, "приблизительно 20 декабря" в прошлом году, рассказал журналистам работник предприятия.

"Все обрушилось, там теперь сплошной камень", — сказал газете Антон Телегин, отдавший работе на этой шахте 18 лет жизни.

Взрывчатку заложили под стволом шахты №3, где раньше для этого пробурили отверстия. Несмотря на боевые действия поблизости шахта работала до последнего, ведь приносила Украине дефицитный коксующийся уголь. Даже после того, как запуск шахтеров под землю через основной вход стал слишком опасен из-за приближения фронта, они продолжили работу, пользуясь запасным и более длинным входом.

На такой спуск шахтеры тратили примерно по два часа, а возвращаться на поверхность им приходилось конвейерными лентами вместе с добытым углем. Из-за российских обстрелов иногда выходили из строя системы энергоснабжения и вентиляции, из-за чего шахтерам приходилось эвакуироваться.

Один из менеджеров компании Метинвест на условиях анонимности рассказал журналистам, что в двух других шахтах ШУ "Покровское", где тоже добывают коксующийся уголь, также заложили взрывчатку. Эти шахты расположены дальше линии фронта, возле сел Удачное и Котлино. Пока неизвестно, взорвали ли их, однако работа всего ШУ "Покровское" уже остановлена.

Шахтоуправление "Покровское" владеет единственными в Украине шахтами, на которых выдалбливается коксующийся уголь, необходимый для выплавки металла.

Экспертное сообщество неоднократно указывало на важность этих шахт для украинского экспорта металла, ведь в Украине больше негде добывать коксующийся уголь. В случае приостановки работы шахтоуправления "Покровского" украинским металлургам пришлось бы закупать коксующийся уголь за рубежом, что увеличило бы себестоимость украинской стали и сделало бы ее выплавку менее рентабельной.