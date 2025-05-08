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Украинцы высказались о трехдневном путинском перемирии

ВВС пишет о том, что украинцы высмеяли трехдневное путинское перемирие

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

Трехдневное прекращение огня, предложенное российским диктатором Владимиром Путиным, не встретило позитивных отзывов в Украине и было раскритиковано президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер назвал его не более, чем "театральное представление". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет BBC.

Украинцы высказались о трехдневном путинском перемирии

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, Путин предложил трехдневное прекращение огня, чтобы с размахом отпраздновать 80 лет Победы во Второй мировой войне. Но, как отметило издание, перед этим диктатор отклонил гораздо более существенное предложение администрации Трампа о 30-дневном прекращении огня. Это же предложение активно продвигал Киев.

В ответ на демарш Кремля по продолжительному прекращению огня Зеленский отклонил предложенное кремлевским диктатором прекращение огня и заявил, что Украина не будет гарантировать безопасность военного парада на Красной площади в Москве 9 мая.

"Российское предложение было встречено с широким цинизмом на Украине, где опросы неизменно показывают, что около 95% населения не доверяют России", — говорится в публикации.

"Я не верю, что будет какое-либо прекращение огня. В последнее время обстрелы только усилились, сегодня полдня мы слышали взрыв за взрывом", — сказала 42-летняя Татьяна Кондратенко, владелица магазина в Хотине Сумской области, которая подвергается сильным вражеским ударам.

По мнению женщины, россиянам верить нельзя. Пасхальное прекращение огня уже это подтвердило, когда обстрелы все равно продолжались.

В свою очередь старший офицер украинской армии сообщил BBC, что части на передовой получили приказ прекратить обстрел вражеских позиций, но фиксировать доказательства нарушений со стороны россиян и при необходимости открывать ответный огонь.

В Украине эту паузу в основном не воспринимают всерьез, вместо этого его восприняли как скорее пропагандистское упражнение. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин сказал изданию, что это была просто очередная российская демонстрация силы.

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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c5y4y2252j3o
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