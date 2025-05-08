Украинцы высказались о трехдневном путинском перемирии

Трехдневное прекращение огня, предложенное российским диктатором Владимиром Путиным, не встретило позитивных отзывов в Украине и было раскритиковано президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер назвал его не более, чем "театральное представление". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет BBC.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, Путин предложил трехдневное прекращение огня, чтобы с размахом отпраздновать 80 лет Победы во Второй мировой войне. Но, как отметило издание, перед этим диктатор отклонил гораздо более существенное предложение администрации Трампа о 30-дневном прекращении огня. Это же предложение активно продвигал Киев.

В ответ на демарш Кремля по продолжительному прекращению огня Зеленский отклонил предложенное кремлевским диктатором прекращение огня и заявил, что Украина не будет гарантировать безопасность военного парада на Красной площади в Москве 9 мая.

"Российское предложение было встречено с широким цинизмом на Украине, где опросы неизменно показывают, что около 95% населения не доверяют России", — говорится в публикации.

"Я не верю, что будет какое-либо прекращение огня. В последнее время обстрелы только усилились, сегодня полдня мы слышали взрыв за взрывом", — сказала 42-летняя Татьяна Кондратенко, владелица магазина в Хотине Сумской области, которая подвергается сильным вражеским ударам.

По мнению женщины, россиянам верить нельзя. Пасхальное прекращение огня уже это подтвердило, когда обстрелы все равно продолжались.

В свою очередь старший офицер украинской армии сообщил BBC, что части на передовой получили приказ прекратить обстрел вражеских позиций, но фиксировать доказательства нарушений со стороны россиян и при необходимости открывать ответный огонь.

В Украине эту паузу в основном не воспринимают всерьез, вместо этого его восприняли как скорее пропагандистское упражнение. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин сказал изданию, что это была просто очередная российская демонстрация силы.

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