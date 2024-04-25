Украинцы высказались, что будут делать в случае обострения или затягивания войны

Украинцы ответили на вопрос о своих планах на случай обострения или затягивания войны. Преобладает готовность тем или иным образом приобщаться к борьбе с российскими захватчиками. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

После анализа социологов 7% опрошенных выразили готовность присоединиться к силам обороны в случае мобилизации, 9% готовы присоединиться к силам обороны в случае, если военные действия приблизятся к месту их проживания, а 35% сосредоточены на работе и оказании посильной невоенной помощи. Кроме того, 24% постараются просто выжить, а 5% попытаются уехать из страны.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 21 по 27 марта 2024 среди 2020 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, большинство украинцев считают, что в заключении двусторонних соглашений о безопасности с разными странами есть смысл, поскольку они помогут противостоять агрессии России.

По данным опроса Центра Разумкова, 81% респондентов заявили, что такие соглашения будут способствовать укреплению Украины в противостоянии российской агрессии. При этом однозначно уверены, что соглашения помогут Украине – 44%, при этом 37% опрошенных склонны думать, что так оно и будет.

При этом, как свидетельствуют результаты социологического исследования, только 9% респондентов считают, что соглашения о безопасности не будут способствовать противодействию агрессии России. По данным Центра Разумкова, почти 3% украинцев однозначно отвергают это, 6% склоняются к такой позиции.

Данные опроса свидетельствуют, что наиболее оптимистично двусторонние соглашения о безопасности оценивают жители западных областей Украины (89%), а меньше всего – восточных (70%).



