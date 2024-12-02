Украинцы возвращаются в оккупацию: СМИ узнали настоящие причины

Часть украинцев действительно возвращаются на оккупированные территории. Преимущественно это люди старшего возраста и преимущественно женщины, которые во время горячей фазы войны выехали на безопасную территорию в Украине или на Запад, но затем приняли решение возвратиться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Spiegel.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что многие из этих людей, хотят продать собственную уцелевшую недвижимость. Весной Россия начала предоставлять псевдозаконный вид экспроприации украинского имущества на оккупированных территориях. Владельцам был предоставлен короткий период времени, чтобы они или снова физически начали пользоваться своим имуществом, или продали его. Иначе дома и квартиры "национализируют".

Чтобы иметь возможность продать недвижимость, украинцы должны либо принять российское гражданство, либо заплатить большие деньги, чтобы решить вопрос. Об этом сообщают украинцы, с которыми пообщались авторы публикации.

Несколько человек, спасавшихся от войны и бежавших из Мариуполя, с которыми говорили журналисты Spiegel, подтвердили, что их знакомые вернулись продавать недвижимость. Но есть и те, кто вернулись, чтобы снова просто жить в своих квартирах. Парень по имени Александр, который в начале войны сбежал в Финляндию, рассказывает о двух друзьях его матери, которые надеются получить в Мариуполе квартиры в новых домах вместо своих разрушенных квартир.

На основе наблюдений своих знакомых Александр считает, что в Мариуполь могло вернуться до 20 тысяч жителей. По его ощущениям, это преимущественно пожилые люди, много женщин. Зато женщина, которая никогда не выезжала из Мариуполя, оценивает количество тех, кто вернулся, чтобы остаться, ориентировочно лишь в 5000.

Несмотря на несколько запросов, Spiegel не смог лично поговорить ни с кем, кто вернулся в оккупацию.

"Все предполагают, что их телефоны прослушивают. Никто не пойдет на такой риск", — объясняет беженец, который живет в одной из стран Балтии.

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