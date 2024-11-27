Сколько украинских беженцев в Германии никогда не вернутся на Родину: опрос

Около 65% наших соотечественников, которые выехали из страны из-за вторжения РФ, намерены остаться навсегда в Берлине. Как рассказал президент Государственного управления по делам беженцев (LAF) Марк Зайберт агентству Deutsche Presse-Agentur, в центре временного размещения в районе Тегель, где проживают тысячи украинцев, регулярно проводятся опросы. Полтора года назад большинство этих людей заявляли о намерении вернуться в Украину.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Сейчас около 65 процентов говорят: "Мы останемся здесь. Мы обустраиваемся", — отметил Зайберт.

Он уточнил, что изменения в настроениях беженцев все более заметны.

Зайберт добавил, что это подтверждается ростом интереса украинцев к курсам немецкого языка. Кроме того, на недавно организованной в общежитии Тегель ярмарке вакансий беженцы проявили большую заинтересованность в поиске работы.

Издание отмечает, что война, которая продолжается в Украине с февраля 2022 года, заставила многих украинцев бежать из своей страны, в частности в Берлин. Точное количество украинских беженцев в столице Германии неизвестно, но, по некоторым оценкам, оно составляет от 50 000 до 60 000 человек.

Зайберт также сообщил, что примерно 9000 украинцев разместили в центрах LAF, из них около 3000 проживают в Тегеле. Другие нашли жилье в частном секторе или их приютили местные жители.

"Украинцы имеют особый статус пребывания, отличный от статуса лиц, ищущих убежища. Этот статус позволяет им работать, а также приобретать различные социальные льготы, включая медицинское обслуживание и другие виды поддержки", — пишет издание.

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