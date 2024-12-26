Украинцы возвращаются на оккупированные территории: в Раде рассказали о нюансах

Пока реальной официальной статистики относительно количества украинцев, возвращающихся на временно оккупированные территории, пока никто нигде не найдет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Новости.Live" сообщил народный депутат Руслан Горбенко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Пардаментарий отметил, что в основном украинцы возвращаются на ВТО из-за угрозы национализации их имущества Россией, такую причину озвучили во время совещания с представителями Офиса президента.

"Без получения бумажки с двуглавым орлом они не смогут зарегистрировать свою собственность. Поэтому первая причина – спасти свое имущество", – отметил политик.

При этом депутат отметил, что заезжают исключительно женщины, при этом подчеркнул, что статистики даже в Офисе президента не предоставили, потому что "ее просто нет".

"Но те случаи, когда мужчины возвращаются, тоже дали такие примеры, что их задерживают, и сажают на зомби-карантин, а затем заставляют воевать", — рассказал Горбенко.

Читайте на портале "Комментарии" — сотни людей отказываются эвакуироваться из Курахового и Времен Яра, ожидая оккупации.

Также издание "Комментарии" сообщало – часть украинцев действительно возвращаются на оккупированные территории. Преимущественно это люди постарше и преимущественно женщины, которые во время горячей фазы войны выехали на безопасную территорию в Украине или на Запад, но затем решили вернуться. Об этом пишет Spiegel.

Авторы материала отмечают, что многие из этих людей хотят продать собственную уцелевшую недвижимость. Весной Россия стала придавать псевдозаконный вид экспроприации украинского имущества на оккупированных территориях. Владельцам был предоставлен короткий период, чтобы они либо снова физически начали пользоваться своим имуществом, либо продали его. Иначе дома и квартиры "национализируют".



