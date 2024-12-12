Украинцы возвращаются на оккупированные территории: какую пакость им готовят россияне

С начала следующего года украинцы на временно оккупированных территориях, которые отказались от гражданства РФ, будут лишены права на проживание и ряда социальных прав. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что с 1 января 2025 года захватчики планируют лишать статуса проживания "лиц без гражданства".

"Этими "лицами" являются местные жители, которых враг делает "нелегальными мигрантами" в их же родных домах. После изменения статуса, украинцев ограничат в правах на медицину, работу и социальные льготы", — рассказали в ЦНС.

По информации Сопротивления, оккупационные администрации уже начали информировать подконтрольные предприятия о необходимости принудительной паспортизации работников. В случае отказа таким людям угрожают увольнением.

"Центр национального сопротивления формирует списки всех причастных к принудительной паспортизации и отмечает, что за все преступления против украинского народа придется отвечать", — подытоживается в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — часть украинцев действительно возвращаются на оккупированные территории. Преимущественно это люди старшего возраста и преимущественно женщины, которые во время горячей фазы войны выехали на безопасную территорию в Украине или на Запад, но затем приняли решение возвратиться. Об этом пишет Spiegel.

Авторы материала отмечают, что многие из этих людей, хотят продать собственную уцелевшую недвижимость. Весной Россия начала предоставлять псевдозаконный вид экспроприации украинского имущества на оккупированных территориях. Владельцам был предоставлен короткий период времени, чтобы они или снова физически начали пользоваться своим имуществом, или продали его. Иначе дома и квартиры "национализируют".



