Украинцы возвращаются на оккупированные территории: какую пакость им готовят россияне

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Кравцев Сергей
С начала следующего года украинцы на временно оккупированных территориях, которые отказались от гражданства РФ, будут лишены права на проживание и ряда социальных прав. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что с 1 января 2025 года захватчики планируют лишать статуса проживания "лиц без гражданства".
По информации Сопротивления, оккупационные администрации уже начали информировать подконтрольные предприятия о необходимости принудительной паспортизации работников. В случае отказа таким людям угрожают увольнением.
Читайте также на портале "Комментарии" — часть украинцев действительно возвращаются на оккупированные территории. Преимущественно это люди старшего возраста и преимущественно женщины, которые во время горячей фазы войны выехали на безопасную территорию в Украине или на Запад, но затем приняли решение возвратиться. Об этом пишет Spiegel.
Авторы материала отмечают, что многие из этих людей, хотят продать собственную уцелевшую недвижимость. Весной Россия начала предоставлять псевдозаконный вид экспроприации украинского имущества на оккупированных территориях. Владельцам был предоставлен короткий период времени, чтобы они или снова физически начали пользоваться своим имуществом, или продали его. Иначе дома и квартиры "национализируют".
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