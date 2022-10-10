logo

BTC/USD

19238.10

ETH/USD

1307.71

LTC/USD

53.23

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинцы уже собрали более 200 млн грн для мести россиянам за 10 октября
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы уже собрали более 200 млн грн для мести россиянам за 10 октября

Граждане Украины собирают на дроны-камикадзе

10 октября 2022, 22:25
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Украинский волонтер Сергей Притула и активист Сергей Стерненко начали сбор на месть россиянам за массовый террористический обстрел Украины 10 октября. Всего за 7 часов украинцы задонатили более 200 млн. грн., об этом сообщил Притула в своем Telegram канале.

Украинцы уже собрали более 200 млн грн для мести россиянам за 10 октября

Сергей Притула и активист Сергей Стерненко. Фото из открытых источников

После первых сообщений о массовом обстреле украинских городов Сергей Притула сообщил, что начинает сбор средств на самоубийственные беспилотники RAM II. Как отметил украинский волонтер, начало сбора денег планировалось на 12 октября, но из-за Владимира Путина и террористический акт по Украине начало перенесли на 10 октября.

Притула также объяснил почему именно сбор открыт на дроны-камикадзе RAM II. По его словам, этими беспилотниками был обезврежен российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", который создан для уничтожения беспилотных летательных аппаратов и другие воздушные цели. Притула сообщил, что беспилотник RAM II отлично справился с задачей и уничтожил враждебную цель. Как доказательство Сергей Притула опубликовал видео в своем Telegram каналы с работой дрона-камикадзе. Видео вы можете просмотреть ниже:

Как сообщил Сергей Притула по состоянию на 19:00, украинцы задонатили на дроны более 200 млн гривен. Волонтер также пишет, что, скорее всего, за эти деньги можно будет приобрести не только дроны "на месть" россиянам, но и другую военную технику.

Сбор средств продлится одни сутки и закончится в 12 часов 11 октября. Для перевода можно использовать ПриватБанк, МоноБанк и IBAN.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об общей сумме выпущенных ракет РФ 10 октября по Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции российских жителей на террористические обстрелы украинских городов.  



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/serhiyprytula/1199
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!