Украинцы уже собрали более 200 млн грн для мести россиянам за 10 октября

Украинский волонтер Сергей Притула и активист Сергей Стерненко начали сбор на месть россиянам за массовый террористический обстрел Украины 10 октября. Всего за 7 часов украинцы задонатили более 200 млн. грн., об этом сообщил Притула в своем Telegram канале.



Сергей Притула и активист Сергей Стерненко. Фото из открытых источников

После первых сообщений о массовом обстреле украинских городов Сергей Притула сообщил, что начинает сбор средств на самоубийственные беспилотники RAM II. Как отметил украинский волонтер, начало сбора денег планировалось на 12 октября, но из-за Владимира Путина и террористический акт по Украине начало перенесли на 10 октября.

Притула также объяснил почему именно сбор открыт на дроны-камикадзе RAM II. По его словам, этими беспилотниками был обезврежен российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", который создан для уничтожения беспилотных летательных аппаратов и другие воздушные цели. Притула сообщил, что беспилотник RAM II отлично справился с задачей и уничтожил враждебную цель. Как доказательство Сергей Притула опубликовал видео в своем Telegram каналы с работой дрона-камикадзе. Видео вы можете просмотреть ниже:

Как сообщил Сергей Притула по состоянию на 19:00, украинцы задонатили на дроны более 200 млн гривен. Волонтер также пишет, что, скорее всего, за эти деньги можно будет приобрести не только дроны "на месть" россиянам, но и другую военную технику.

Сбор средств продлится одни сутки и закончится в 12 часов 11 октября. Для перевода можно использовать ПриватБанк, МоноБанк и IBAN.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об общей сумме выпущенных ракет РФ 10 октября по Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции российских жителей на террористические обстрелы украинских городов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!