Украинцы сокращают финансовую помощь армии: социологи выяснили причину

Граждане Украины продолжают донатить на ВСУ. Но помощь сокращается из-за тяжелого финансового положения соотечественников и других причин. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Помощь ВСУ. Фото из открытых источников

По данным опроса, абсолютное большинство украинцев (71%) с начала полномасштабного вторжения приобщалось к волонтерской помощи армии, временно перемещенным лицам или людям, пострадавшим от войны. Так, 34% помогали финансово, 15% – оказывали посильную физическую помощь и еще 22% помогали и физически, и деньгами.

Большинство тех, кто после полномасштабного вторжения оказывал именно финансовую помощь армии, ВПЛ или пострадавшим от войны, продолжают жертвовать средства и дальше. Чуть меньше половины (47%) тех, кто совершает пожертвования с 2022 года, делают это в тех же объемах, что и год назад, тогда как для 34% респондентов объемы их донатов стали меньше.

При этом 9% из тех, кто оказывал финансовую помощь после вторжения, сейчас жертвуют больше года назад. Только 7% тех, кто раньше совершал пожертвования, перестали это делать в течение последнего года.

Наиболее распространенной причиной уменьшения объемов пожертвований большинство респондентов называют снижение уровня их доходов и сбережений — это 61% среди тех, кто раньше приобщался к финансовой помощи армии, ВПЛ и/или пострадавшим от войны, но в последнее время делал меньше пожертвований, чем год назад.

Второй по распространенности причиной (35%) стали коррупционные скандалы в органах власти, которые снизили мотивацию респондентов жертвовать собственные средства, пока бюджетные средства тратятся неэффективно.

Для каждого четвертого (26%) из тех, кто стал жертвовать меньше, причиной были обнародованы истории мошенничества под видом сбора средств. 16% также отметили, что стали меньше доверять тем людям/организациям, которым раньше совершали пожертвования.

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