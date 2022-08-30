Украинцы смогут получить 18 тысяч гривен: кому могут их предоставить

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Лиля Воробьева
Жители Украины, которые эвакуировались за границу по причине военных действий, но приняли решение вернуться в свою страну, могут рассчитывать на материальную помощь, которую предоставит международное сообщество Vidnova Fellowship.
Финансовая помощь для украинцев (фото из открытых источников)
Сообщество Vidnova Fellowship предоставит средства гражданам Украины в размере 18 тысяч гривен, как специальную выплату.
Оформлять такую стипендию можно жителям Украины, которые при вынужденных обстоятельствах эвакуировались за границу, где приняли решение вернуться в родительский дом — в любую область или город. Вторым обязательным условием является следующее: они должны иметь рабочий опыт в следующих областях: культурный менеджмент, искусство, неформальное образование, социальное предпринимательство и инновации, защита прав человека, медиа, экология и охрана окружающей среды.
"В Украине инициатива будет действовать с октября 2022 по январь 2023 года", — сообщают представители Vidnova Fellowship.
Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить заявку в онлайн-форме на сайте международного общества до 10 сентября 2022 года.
Ознакомиться с более подробной информацией и заполнить документы для получения финансовой помощи можно по этой ссылке.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ООН предоставит Украине помощь. Подразделение ООН — Продовольственная и сельскохозяйственная организация предоставит Украине финансовую помощь для фермеров. Для сохранения урожая и экспорта аграрии Украины будут получать финансирование через проект, который был начат Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН на общую сумму 17 млн долларов. Средства выделит на эти нужды правительство Японии, уже предоставленные средства Австралией, Бельгией, Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации, Европейским Союзом, Францией, Фондом Луи Дрейфуса, Украинским гуманитарным фондом и Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).
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