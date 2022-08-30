Украинцы смогут получить 18 тысяч гривен: кому могут их предоставить

Жители Украины, которые эвакуировались за границу по причине военных действий, но приняли решение вернуться в свою страну, могут рассчитывать на материальную помощь, которую предоставит международное сообщество Vidnova Fellowship.

Финансовая помощь для украинцев (фото из открытых источников)

Сообщество Vidnova Fellowship предоставит средства гражданам Украины в размере 18 тысяч гривен, как специальную выплату.

Оформлять такую ​​стипендию можно жителям Украины, которые при вынужденных обстоятельствах эвакуировались за границу, где приняли решение вернуться в родительский дом — в любую область или город. Вторым обязательным условием является следующее: они должны иметь рабочий опыт в следующих областях: культурный менеджмент, искусство, неформальное образование, социальное предпринимательство и инновации, защита прав человека, медиа, экология и охрана окружающей среды.

"В Украине инициатива будет действовать с октября 2022 по январь 2023 года", — сообщают представители Vidnova Fellowship.

Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить заявку в онлайн-форме на сайте международного общества до 10 сентября 2022 года.

Ознакомиться с более подробной информацией и заполнить документы для получения финансовой помощи можно по этой ссылке.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ООН предоставит Украине помощь. Подразделение ООН — Продовольственная и сельскохозяйственная организация предоставит Украине финансовую помощь для фермеров. Для сохранения урожая и экспорта аграрии Украины будут получать финансирование через проект, который был начат Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН на общую сумму 17 млн ​​долларов. Средства выделит на эти нужды правительство Японии, уже предоставленные средства Австралией, Бельгией, Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации, Европейским Союзом, Францией, Фондом Луи Дрейфуса, Украинским гуманитарным фондом и Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

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