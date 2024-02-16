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Украинцы с судимостью хотят воевать на фронте. Малюська раскрыл цифру

Министр юстиции Денис Малюська в комментарии «Радио Свобода» сообщил, что тысячи украинцев, имеющих судимость, хотят идти воевать на фронт. Однако чтобы их мобилизовать, нужно менять законодательство

сегодня, 18:47
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Денис Малюська как минимум 50 тысяч человек, имеющих погашенную судимость, не могут встать на учет в ТЦК, поскольку это не предусмотрено законодательством.

Украинцы с судимостью хотят воевать на фронте. Малюська раскрыл цифру

Денис Малюська

"Такие граждане, как это ни странно, почему-то не подлежат военному учету. И речь идет о десятках тысяч, по меньшей мере 50 тысяч граждан, каким-то образом избегающих мобилизации, не подпадают под радары ТЦК, потому что они когда-то там совершили преступление".
, — сказал Малюська.

Министр рассказал, что в начале полномасштабного вторжения России было помиловано более трехсот осужденных, которые присоединились к ВСУ. При этом он подчеркнул, что бывшие заключенные могут привлекаться не только к боевым действиям. По его словам, их можно привлекать к разным видам работ в зависимости от статьи, по которой они были осуждены.

"Не хотите давать им автомат или пулемет, дайте им лопату в руки, чтобы копали. Словом, есть множество категорий тех, кто находится в местах лишения свободы, учитывая не то, что они могут кого-то убить или ранить, а по другим соображениям"
, — сказал Малюська.

По его словам, например, речь идет о нарушителях правил дорожного движения, повлекших тяжкие последствия. По мнению Малюськи, такие люди вполне могут защищать страну в рядах ВСУ.

Напомним, Минюст предложил Верховной Раде изменить законодательство таким образом, чтобы разрешить заключенным воевать на фронте. Известно, что против такой идеи был категорически против уже экс-главий Валерий Залужный.

При этом, как сообщал портал "Комментарии", ветеран АТО Евгений Дикий рассказал, почему нужно дать возможность осужденным воевать против РФ, несмотря на то, что количество заключенных в Украине не велико. По его словам, таким образом, Украина не решит вопрос укомплектования ВСУ и не избежит массовой мобилизации. По словам Дикого, в Украине 60 тыс. заключенных, в том числе сюда также попадают женщины и пожилые люди. Поэтому, по словам военного эксперта, можно будет из тюрем мобилизовать до 12 тыс. осужденных, то есть 1-2 бригады.





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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-minyust-mobilizatsia-zasudzheni/32822320.html
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Обсуждения

ККК

сегодня, 19:10

А десятки тысяч чиновников тоже хотят идти воевать, а для тех кто не хочет достаточно пустить пулю в голову! И не надо законодательство менять! Слуги должны служить, а если не хотят, то в расход тварей вместе с их выблядками!


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