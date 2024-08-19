Украинцы с оружием Путина воюют с армией РФ в Курской области

Военная операция украинских сил в Курской области оказалась неожиданным шагом, который удивив россиян. В социальных сетях распространились фото украинцев в Курской области с российским танком Т-90М "Прорыв", который считается одним из самых мощных танков в арсенале Путина.



Захваченный российский танк Т-90М в Курской области. Фото: Roman Pilipey

Первые фото о возможном захвате танка Т-90М в Курской области появились на ресурсе Getty Images, где в одной из глав документируются военные действия Украины на территории России. На фото украинцы двигаются на российском танке с характерным белым треугольником. Такая отметка наносится на украинскую военную технику, которая участвует в наступлении в Курской области, чтобы ее легко отличить от российской.

Впоследствии осинт-аналитики получили большее фото этого танка. По их выводам, украинские бойцы, вероятно, смогли захватить российский танк Т-90М вблизи Суджи в Курской области. Кроме белого треугольника, украинские военные сменили официальное название танка из "Прорыв" на "Пирожок".





Впоследствии стало известно, что танк захватили бойцы 80 ОДШБр. По их словам, это произошло после зачистки в Курской области, где российские военные не могли завести танк и покинули его. Кроме того, украинские бойцы указывают, что разочарованы "лучшим танком РФ".

"Да ну, на этом барахле ездить, ни башню нормально повернуть, рычаги как на ГаЗ-66 "Шишига", садиться на боевые места тяжело, в общем, новый экипаж немного расстроен машиной" – рассказали в 80 ОДШБр.

Российский танк Т-90М, являющийся модернизированной версией Т-90, считается самым мощным танком на вооружении армии Путина, участвующего в войне в Украине со стороны РФ. Однако российская техника оказалась не столь качественной, как заявили в Минобороны РФ. По данным осинт-аналитиков, украинские военные за 2,5 года войны смогли уничтожить или захватить около 100 танков Т-90М "Прорыв".



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало редкое видео боевого применения американского танка Abrams на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Запад изменил свою позицию по поводу войны в Украине после боев в Курской области.