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Украинцы с оружием Путина воюют с армией РФ в Курской области

Украинские бойцы захватили один из лучших танков России в Курской области. Они разочарованы трофейной техникой.

сегодня, 10:58
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Slava Kot

Военная операция украинских сил в Курской области оказалась неожиданным шагом, который удивив россиян. В социальных сетях распространились фото украинцев в Курской области с российским танком Т-90М "Прорыв", который считается одним из самых мощных танков в арсенале Путина.

Украинцы с оружием Путина воюют с армией РФ в Курской области

Захваченный российский танк Т-90М в Курской области. Фото: Roman Pilipey

Первые фото о возможном захвате танка Т-90М в Курской области появились на ресурсе Getty Images, где в одной из глав документируются военные действия Украины на территории России. На фото украинцы двигаются на российском танке с характерным белым треугольником. Такая отметка наносится на украинскую военную технику, которая участвует в наступлении в Курской области, чтобы ее легко отличить от российской.

Впоследствии осинт-аналитики получили большее фото этого танка. По их выводам, украинские бойцы, вероятно, смогли захватить российский танк Т-90М вблизи Суджи в Курской области. Кроме белого треугольника, украинские военные сменили официальное название танка из "Прорыв" на "Пирожок".

Украинцы с оружием Путина воюют с армией РФ в Курской области - фото 2

Впоследствии стало известно, что танк захватили бойцы 80 ОДШБр. По их словам, это произошло после зачистки в Курской области, где российские военные не могли завести танк и покинули его. Кроме того, украинские бойцы указывают, что разочарованы "лучшим танком РФ".

"Да ну, на этом барахле ездить, ни башню нормально повернуть, рычаги как на ГаЗ-66 "Шишига", садиться на боевые места тяжело, в общем, новый экипаж немного расстроен машиной" – рассказали в 80 ОДШБр.

Российский танк Т-90М, являющийся модернизированной версией Т-90, считается самым мощным танком на вооружении армии Путина, участвующего в войне в Украине со стороны РФ. Однако российская техника оказалась не столь качественной, как заявили в Минобороны РФ. По данным осинт-аналитиков, украинские военные за 2,5 года войны смогли уничтожить или захватить около 100 танков Т-90М "Прорыв".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало редкое видео боевого применения американского танка Abrams на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Запад изменил свою позицию по поводу войны в Украине после боев в Курской области.



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