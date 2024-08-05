Украинцы назвали минимальные условия, при которых Украина должна идти на переговоры с Россией

Более 60% украинцев считают, что минимальными условиями для начала мирных переговоров с Россией для окончания войны в Украине должно быть полное или частичное выведение российских войск из украинских территорий. Около 30% украинцев выступают за переговоры с РФ при прекращении боевых действий или без каких-либо условий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование Active Group.



Условия начала мирных переговоров Украины и России. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group 19,3% украинцев считают минимальными условиями для начала переговоров с Россией полный выход российских войск с территории Украины. Еще 18,2% указывают, что кроме ухода РФ с украинских территорий Москва должна выплатить компенсацию за войну в Украине.

18,9% опрошенных считают, что условиями для мирных переговоров может стать уход российских войск к границам 24 февраля 2024, а 3,7% указывают на вывод армии РФ со всех территорий кроме Крыма.

Мирные переговоры в случае остановки боевых действий поддерживают 19,1% респондентов, а начать переговоры с Россией без каких-либо условий считают необходимым 11,5% опрошенных. Затруднились ответить на вопросы, какие должны быть минимальные условия, при которых Украина будет идти на переговоры с Россией 9,3% украинцев.

Минимальные условия Украины для начала переговоров с Россией

По сравнению с опросом ноября 2023 года, в украинском обществе уменьшились требования по минимальным условиям для переговоров. Тогда почти 80% опрошенных считали минимальными условиями полный или частичный вывод российских войск из Украины, в то время как в августе 2024 года 60,1% поддерживает такую позицию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский выразил готовность к разговору с российским диктатором Владимиром Путиным и назвал условия для этого диалога.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на готовность Украины к мирным переговорам для окончания войны.



