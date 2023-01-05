Украинцы разработали аналог американского шлема для спецназовцев

Особые "безухие" шлемы, являющиеся аналогами американским, запустили в производство четверо разработчиков, пишут "Комментарии" со ссылкой на АрмияInform.



Модернизируют шлемы для украинских защитников

По словам одного из инициаторов ноу-хау Дмитрий Столярчук рассказывает, что с началом полного масштабного вторжения России, им приходится работать фактически без выходных, чтобы как можно быстрее обеспечить заказы военнослужащих на фронте.

" Мы уже запустили в производство эти "безухие" шлемы – прототип FAST Ballistic High Cut , который используют чаще всего военнослужащие Сил специального назначения, а также минометчики и артиллеристы. Есть и его и общевойсковой вариант, - говорит Дмитрий. – Идейным разработчиком является наш руководитель Андрей, который с первых дней войны защищает Украину от российских оккупантов в составе одного из подразделений Сил специальных операций (ССО). Именно он генерирует идеи, как лучше модернизировать шлемы, что нужно прибавить, что изменить. Он – мегамозг нашего коллектива, а мы – руки, которыми он работает".

Ребята также модернизируют новейший украинский шлем TOR-D, ставят свою запатентованную подвесную систему, подушечку и каверы собственного производства. А металлический обвес - авторская разработка ребят, именно благодаря ей они часто узнают свои шлемы на фото или видео с передовых позиций. Три модернизированных шлема имеет в своем "арсенале" даже Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Новейшие шлемы спасали уже не раз жизнь украинских защитников. В 90% случаях шлемы защищают именно от обломков. Но были и случаи, когда попадало из автомата и пулемета, и защита выдержала, только остались вмятины.

С апреля 2022 умельцы отправили на передовую более 800 шлемов. Параллельно разработчики работают над обвесами для автоматического оружия и бронежилетов.

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