logo

BTC/USD

16844.96

ETH/USD

1249.07

LTC/USD

74.39

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинцы разработали аналог американского шлема для спецназовцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы разработали аналог американского шлема для спецназовцев

Уже запустили в производство аналог американского шлема FAST Ballistic High Cut, который чаще всего используют военнослужащие Сил специального назначения, а также минометчики и артиллеристы

сегодня, 17:51
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Особые "безухие" шлемы, являющиеся аналогами американским, запустили в производство четверо разработчиков, пишут "Комментарии" со ссылкой на АрмияInform.

Украинцы разработали аналог американского шлема для спецназовцев

Модернизируют шлемы для украинских защитников

По словам одного из инициаторов ноу-хау Дмитрий Столярчук рассказывает, что с началом полного масштабного вторжения России, им приходится работать фактически без выходных, чтобы как можно быстрее обеспечить заказы военнослужащих на фронте.

" Мы уже запустили в производство эти "безухие" шлемы – прототип FAST Ballistic High Cut , который используют чаще всего военнослужащие Сил специального назначения, а также минометчики и артиллеристы. Есть и его и общевойсковой вариант, - говорит Дмитрий. Идейным разработчиком является наш руководитель Андрей, который с первых дней войны защищает Украину от российских оккупантов в составе одного из подразделений Сил специальных операций (ССО). Именно он генерирует идеи, как лучше модернизировать шлемы, что нужно прибавить, что изменить. Он мегамозг нашего коллектива, а мы руки, которыми он работает".

Ребята также модернизируют новейший украинский шлем TOR-D, ставят свою запатентованную подвесную систему, подушечку и каверы собственного производства. А металлический обвес - авторская разработка ребят, именно благодаря ей они часто узнают свои шлемы на фото или видео с передовых позиций. Три модернизированных шлема имеет в своем "арсенале" даже Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Новейшие шлемы спасали уже не раз жизнь украинских защитников. В 90% случаях шлемы защищают именно от обломков. Но были и случаи, когда попадало из автомата и пулемета, и защита выдержала, только остались вмятины.

С апреля 2022 умельцы отправили на передовую более 800 шлемов. Параллельно разработчики работают над обвесами для автоматического оружия и бронежилетов.

Читайте на портале "Комментарии" — 13 государств подписали совместное заявление о модернизации украинского ПВО.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!