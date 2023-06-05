Украинцы рассказали, как относятся к арестам горе-блоггеров

В Киеве выявили еще 9 человек, которые во время вражеской воздушной атаки снимали работу ПВО и выкладывали эти видео в социальные сети. Нарушителями оказались 7 женщин и 2 мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Своими видео они помогли врагу раскрыть специфику работы ПВО. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию правоохранителей.

Не снимай работу ПВО

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Компания Active Group поинтересовалась у украинцев, слышали ли они об арестах людей, снимавших работу ПВО. Подавляющее большинство опрошенных слышали об этом. В частности, 74,4% слышали много, а еще 14,5% слышали что-то, но они не уверены что именно. Не слышали об арестах горе-блоггеров только 11,1% опрошенных.

В вопросе поддержки жестких мер к людям, которые снимают работу ПВО и выкладывают в Интернет, люди проявили не меньшую солидарность: 68,5% — однозначно поддерживают строгие меры, еще 19,1% говорят — "скорее да" санкциям нарушителям. "Скорее нет" — 5,9%. И только 1,6% опрошенных категорически против жестких мер по нелегальным видео с работой ПВО.

4,9% опрошенных ответили, что им затруднительно ответить на этот вопрос.

Исследование, проведенное компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlowerSociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и регионам Украины). Период сбора данных: 3 июня 2023 года. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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