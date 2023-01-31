Украинцы, пострадавшие из-за войны, могут получить тысячу долларов помощи: подробности

Представители Нью-Йоркской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K объявили о том, что окажут прямую помощь украинским семьям, пострадавшим в войне. Материальная помощь – это тысяча долларов, ее могут получить только семьи. Об этом сообщает сайт благотворительной организации.

Выплаты для украинцев (фото из открытых источников)

"Проект $1K для Украины – это некоммерческий коллектив, который сосредоточен на прямых связях спонсоров в США и во всем мире для помощи украинским семьям, пострадавшим от бессмысленной и бесчеловечной войны", — говорится в публикации.

Чтобы получить денежные средства, нужно заполнить заявку. Тогда компания найдет спонсора, украинские семьи могут получить деньги на указанную банковскую карту.

Обычная украинская семья, которая сейчас живет в Украине, может получить деньги. Такая выплата предусмотрена и беженцам, которым пришлось покинуть страну.

Важно, что Нью-Йоркская благотворительная организация в области технологической индустрии 1K, которая помогла пострадавшим от войны украинцам, была создана инвестором украинского происхождения Алексом Аскольдом и венчурным фондом TAVentures. Именно эти благотворители во время пандемии коронавируса оказывали благотворительную помощь пострадавшим от локдаунов американским семьям. С начала военного вторжения в Украину благотворительная организация из Соединенных Штатов начала активно оказывать помощь украинским семьям.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие выплаты получат украинцы, потерявшие работу из-за войны. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что все попавшие в такую ситуацию граждане получат выплаты без всяких условий.

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