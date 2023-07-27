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Украинцы пошли вперед: Путин снова высказался о контрнаступлении ВСУ

По словам российского президента, Украина бросила в наступление с сотню бронемашин и большинство из них якобы потеряла благодаря "победам" российских военных

сегодня, 17:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин признал активизацию украинского контрнаступления, в частности, на Запорожском направлении. Глава Кремля заявил, что якобы в сторону российских укреплений двинулось "нашествие" танков и БМП ВСУ. О деталях ситуации на Запорожье с точки зрения российского командования говорится в сообщении российского пропагандистского информагентства "ТАСС".

Украинцы пошли вперед: Путин снова высказался о контрнаступлении ВСУ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин повторил тезисы, которые озвучивал и ранее о том, что что контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года. Активнее всего украинские войска ведут себя на Запорожском направлении, уверен российский диктатор.


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Хозяин Кремля отметил, что несмотря на массированную атаку ВСУ, "доблестные" российские солдаты и офицеры якобы "показали примеры массового героизма" — собственноручно остановили 39 бронемашин: 26 танков и 13 БМП. Услышав от российского командования заявления о "чудесах героизма", которые проявили оккупанты, Путин приказал наградить своих вояк прямо на линии фронта. 

Кроме того, Владимир Путин пытался убедить российских пропагандистов, что "Украина ввела стратегические резервы" и потеряла около 200 человек во время боевых действий последних дней.

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Источник: https://t.me/tass_agency/202790
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