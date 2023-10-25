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Украинцы ответили, как долго могут выдержать без электричества

Как долго отсутствие электричества не создает проблем для украинцев в отопительном сезоне.

25 октября 2023, 17:12
Автор:
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Slava Kot
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Согласно данным Минэнергетики, Украина накопила достаточно природного газа в хранилищах для отопительного сезона – 15,9 млрд кубометров, тогда как необходимый объем составляет 14,7. Однако из-за российских ракетных обстрелов украинцы могут оказаться без электричества и отопления. Сколько времени украинцы могут выдержать без электричества без существенных проблем.

Украинцы ответили, как долго могут выдержать без электричества

Украинцы ответили, как долго они могут выдержать без электричества. Фото из открытых источников

Компания Active Group провела исследование и определила, как долго без существенных проблем украинцы могут выдержать без электричества. Оказалось, что четверть опрошенных – 25,7% украинцев готовы без проблем быть без электричества 1-3 часа каждый день.


На втором месте за популярность вариант 3-6 часов без электричества ежедневно – 17,8%. Третий по голосам респондентов набрал пункт о возможности быть в отсутствие электроэнергии день или два – 17,3% украинцев избрали именно его. Остальные варианты набрали менее 10%. Просмотреть все результаты исследования Active Group по поводу того, какое время без электроэнергии могут выдержать украинцы без существенных проблем можно ниже:

Украинцы ответили, как долго могут выдержать без электричества - фото 2

Также украинцев спросили, какой будет следующая зима для украинской энергосистемы. 30,4% считают, что она будет немного легче, а 6,2% существенно легче. Противоположного мнения придерживаются 24,4% и 21,2% опрошенных, которые указали, что зима будет несколько сложнее и существенно сложнее соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменилось доверие к президенту и украинской армии за полтора года войны.

Также "Комментарии" писали об опросе в США, показавшем, кого американцы поддерживают больше: Украину или Израиль. Оказалось, что демократы поддерживают как Украину, так и Израиль, а среди республиканцев другая ситуация.



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Источник: https://t.me/pulsweek/347
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Обсуждения

Іван Сірко

25 октября 2023, 16:37

Що за бовдури це робили! Світло потрубне постійно! Якщо не буде треба цю владу-казнокрадів і ледарів на коли садити!


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