Украинцы ответили, как долго могут выдержать без электричества

Согласно данным Минэнергетики, Украина накопила достаточно природного газа в хранилищах для отопительного сезона – 15,9 млрд кубометров, тогда как необходимый объем составляет 14,7. Однако из-за российских ракетных обстрелов украинцы могут оказаться без электричества и отопления. Сколько времени украинцы могут выдержать без электричества без существенных проблем.



Украинцы ответили, как долго они могут выдержать без электричества. Фото из открытых источников

Компания Active Group провела исследование и определила, как долго без существенных проблем украинцы могут выдержать без электричества. Оказалось, что четверть опрошенных – 25,7% украинцев готовы без проблем быть без электричества 1-3 часа каждый день.

На втором месте за популярность вариант 3-6 часов без электричества ежедневно – 17,8%. Третий по голосам респондентов набрал пункт о возможности быть в отсутствие электроэнергии день или два – 17,3% украинцев избрали именно его. Остальные варианты набрали менее 10%. Просмотреть все результаты исследования Active Group по поводу того, какое время без электроэнергии могут выдержать украинцы без существенных проблем можно ниже:





Также украинцев спросили, какой будет следующая зима для украинской энергосистемы. 30,4% считают, что она будет немного легче, а 6,2% существенно легче. Противоположного мнения придерживаются 24,4% и 21,2% опрошенных, которые указали, что зима будет несколько сложнее и существенно сложнее соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменилось доверие к президенту и украинской армии за полтора года войны.

Также "Комментарии" писали об опросе в США, показавшем, кого американцы поддерживают больше: Украину или Израиль. Оказалось, что демократы поддерживают как Украину, так и Израиль, а среди республиканцев другая ситуация.