Украинцы откровенно сказали, на какие уступки могут идти власти ради мира

Как свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Национальным Демократическим Институтом и Киевским международным институтом социологии, более половины опрошенных украинцев поддерживают идею проведения переговоров о мире с Россией.

Украинцы

По данным опроса, 57% украинцев считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достичь мира, а 38% говорят, что она не должна этого делать. Еще 5% затруднились ответить на этот вопрос.

При этом исследование продемонстрировало, что по сравнению с ноябрем 2023 года, в мае этого года количество поддерживающих переговоры с РФ возросло на 15%.

Вместе с тем, украинцы сообщили, какова для них приемлемая цена за мир с агрессором.

В частности, по данным опроса, 66% респондентов считают "полностью приемлемой" цену, когда Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2014 года, включающую Донбасс и Крым.

В то же время, 60% опрошенных считают "совсем неприемлемой" цену, которую Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас.

Кроме того, 53% сообщили, что считают "совсем неприемлемым" вариант, при котором Украина отказывается от заявленной цели вступления в Евросоюз. 49% ответили, что аналогично "совершенно неприемлемо" отказываться от заявленной цели вступления в НАТО.

Также результаты опроса показали, что 37% считают совершенно неприемлемым вариант, что Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до февраля 2022 года, не включающую Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Известно, что этот опрос был проведен 8-25 мая 2024 года. Методом регулярного телефонного опроса было опрошено 2508 респондентов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько украинцев надеются на то, что Украина станет членом ЕС и НАТО.



