Украинцы назвали три главные проблемы в системе ТЦК

Министерство обороны планирует ввести новые подходы к мобилизации Украины и отойти от принудительного привлечения украинцев в армию. По словам главы Минобороны Рустема Умерова, ВР приняла закон о мобилизации, были открыты рекрутинговые центры и начата цифровизация, чтобы люди понимали, какие у них есть варианты службы в армии. Компания Active Group провела исследования и спросила в украинцев, какие существуют проблемы в системе ТЦК.

Главные проблемы в системе ТЦК. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 88,9% украинцев считают, что нужно провести реформу системы ТЦК. Кроме того, однозначно реформу поддерживает 65,1%. Против реформы выступает 5,2% респондентов.

Среди главных проблем Территориальных центров комплектования украинцы назвали коррупцию, нарушение закона со стороны рабочих ТЦК и злоупотребление властью. Наименьшими же проблемами называют нехватку финансирования ТЦК и недостаточность защиты работников военкоматов.

Главные проблемы в системе ТЦК:

— коррупция – 80,9%

— нарушение законов со стороны работников ТЦК – 78%

— злоупотребление властью – 76,7%

— хамство и безразличие работников – 63,1%

— отсутствие контроля за законностью – 58,4%

— непрофессионализм работников ТЦК – 53%

— непрозрачность, отсутствие общественного контроля – 36,9%

— бюрократия – 27%

— недостаточная цифровизация процессов – 19,1%

— недостаточность защиты работников ТЦК – 6,2%

— нехватка финансирования – 2,2%

— остальное – 1,7%

— затрудняюсь ответить – 3%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде ответили, согласятся ли расформировать ТЦК.

Также "Комментарии" писали о начальнике Одесского ТЦК, выступившем с заявлением о "бусификации" в Украине.