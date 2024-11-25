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Украинцы назвали три главные проблемы в системе ТЦК

Украинцы считают, что главными проблемами ТЦК есть коррупция, злоупотребление властью и нарушение законов.

сегодня, 16:40
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Автор:
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Slava Kot

Министерство обороны планирует ввести новые подходы к мобилизации Украины и отойти от принудительного привлечения украинцев в армию. По словам главы Минобороны Рустема Умерова, ВР приняла закон о мобилизации, были открыты рекрутинговые центры и начата цифровизация, чтобы люди понимали, какие у них есть варианты службы в армии. Компания Active Group провела исследования и спросила в украинцев, какие существуют проблемы в системе ТЦК.

Украинцы назвали три главные проблемы в системе ТЦК

Главные проблемы в системе ТЦК. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 88,9% украинцев считают, что нужно провести реформу системы ТЦК. Кроме того, однозначно реформу поддерживает 65,1%. Против реформы выступает 5,2% респондентов.

Среди главных проблем Территориальных центров комплектования украинцы назвали коррупцию, нарушение закона со стороны рабочих ТЦК и злоупотребление властью. Наименьшими же проблемами называют нехватку финансирования ТЦК и недостаточность защиты работников военкоматов.

Главные проблемы в системе ТЦК:

  • — коррупция – 80,9%
  • — нарушение законов со стороны работников ТЦК – 78%
  • — злоупотребление властью – 76,7%
  • — хамство и безразличие работников – 63,1%
  • — отсутствие контроля за законностью – 58,4%
  • — непрофессионализм работников ТЦК – 53%
  • — непрозрачность, отсутствие общественного контроля – 36,9%
  • — бюрократия – 27%
  • — недостаточная цифровизация процессов – 19,1%
  • — недостаточность защиты работников ТЦК – 6,2%
  • — нехватка финансирования – 2,2%
  • — остальное – 1,7%
  • — затрудняюсь ответить – 3%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде ответили, согласятся ли расформировать ТЦК.

Также "Комментарии" писали о начальнике Одесского ТЦК, выступившем с заявлением о "бусификации" в Украине.



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