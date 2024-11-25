Украинцы назвали три главные проблемы в системе ТЦК

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Slava Kot
Министерство обороны планирует ввести новые подходы к мобилизации Украины и отойти от принудительного привлечения украинцев в армию. По словам главы Минобороны Рустема Умерова, ВР приняла закон о мобилизации, были открыты рекрутинговые центры и начата цифровизация, чтобы люди понимали, какие у них есть варианты службы в армии. Компания Active Group провела исследования и спросила в украинцев, какие существуют проблемы в системе ТЦК.
Главные проблемы в системе ТЦК. Фото из открытых источников
Согласно результатам опроса Active Group, 88,9% украинцев считают, что нужно провести реформу системы ТЦК. Кроме того, однозначно реформу поддерживает 65,1%. Против реформы выступает 5,2% респондентов.
Среди главных проблем Территориальных центров комплектования украинцы назвали коррупцию, нарушение закона со стороны рабочих ТЦК и злоупотребление властью. Наименьшими же проблемами называют нехватку финансирования ТЦК и недостаточность защиты работников военкоматов.
Главные проблемы в системе ТЦК:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде ответили, согласятся ли расформировать ТЦК.
Также "Комментарии" писали о начальнике Одесского ТЦК, выступившем с заявлением о "бусификации" в Украине.
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