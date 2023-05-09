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Украинцы назвали лидеров мира, которые больше всего помогли в войне против России

Опрос свидетельствует, что Польша, США и Великобритания - лидеры поддержки Украины.

сегодня, 14:25
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Автор:

Slava Kot

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова провели масштабный социологический опрос, где украинцы определили страны, наиболее помогающие Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DIF.

Украинцы назвали лидеров мира, которые больше всего помогли в войне против России

Лидеры, помогающие Украине. Фото из открытых источников

Одним из факторов положительных результатов ВСУ была помощь иностранных государств. По мнению опрошенных украинцев, важнейшую роль в помощи Украины имела Польша. За соседнюю с Украиной страну проголосовали 68,5% опрошенных. На втором месте с 67,4% оказались Соединенные Штаты, предоставившие Украине более 15 млрд долларов финансовой помощи. Тройку лидеров замыкает Великобритания – 45,5% опрошенных респондентов отдали голос за эту страну.


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В десятку стран, которые выбрали украинцы попали также: Германия — 17,6%, Литва – 14,4%, Латвия – 11,6%, Франция – 7,9%, Канада – 7,1%, Чехия – 6,8%, Эстония – 6,7 %, Турция – 4,1%.

Посмотреть полный список края, сыгравших решающую роль в помощи Украины можно ниже:

Украинцы назвали лидеров мира, которые больше всего помогли в войне против России - фото 2

Также в опросе украинцы назвали мировых лидеров, сыгравших решающую роль в обороне Украины. С результатом 58% в списке лидирует президент США Джо Байден. Лидер Польши Анджей Дуда на втором месте – 50%, а на третьей позиции – бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон. В рейтинг также попали президенты Франции и Турции, президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Украинцы назвали лидеров мира, которые больше всего помогли в войне против России - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Еврокомиссии раскрыла три основных пункта, которые будут в новом пакете санкций ЕС против России.

Также "Комментарии" писали о рейтинге сильнейших армий Европы.



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Источник: https://dif.org.ua/article/simvoli-podii-ta-osobistosti-yaki-formuyut-natsionalnu-pamyat-pro-viynu-z-rosieyu
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