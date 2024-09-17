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Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны

Как украинцы видят возможное окончание войны и какой результат сочтут приемлемым.

сегодня, 14:14 comments1316
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы Украины, который будет представлен Джо Байдену, а после его согласования и другим мировым лидерам. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, какой для них приемлемый результат окончания войны.

Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны

Украинцы назвали приемлемый исход окончания войны. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 38,5% украинцев назвали приемлемым условием окончания войны – это освобождение всей территории Украины. Из них 21,7% отметили, что кроме деоккупации, Россия также должна выплатить компенсации Украине за военную агрессию.

Кроме того, еще 9,7% опрошенных отметили, что для них приемлемым результатом станет исчезновение России.

Приемлемый результат окончания войны для украинцев:

  • — определенное отступление украинских сил – 5,6%;
  • — окончание войны на нынешней линии разграничения – 14,8%;
  • — освобождение части территорий, занятых после 24 февраля 2022 года – 10,9%;
  • — освобождение всех территорий, занять после 24 февраля 2022 – 10,9%;
  • — освобождение всей территории Украины, кроме Крыма – 3,6%;
  • — освобождение всей территории Украины на границах 1991 года (включая Крым) – 16,8%;
  • — освобождение всех территорий и компенсаций со стороны РФ – 21,7%;
  • — исчезновение Российской Федерации – 9,7%;
  • — затруднились ответить – 5,8%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, где украинцы определили, что для них будет означать победа в войне против России.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев готовы переехать жить в США или ЕС и какие категории населения склонны покинуть Украину.



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