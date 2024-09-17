Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы Украины, который будет представлен Джо Байдену, а после его согласования и другим мировым лидерам. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, какой для них приемлемый результат окончания войны.
Украинцы назвали приемлемый исход окончания войны. Фото из открытых источников
Согласно результатам опроса Active Group, 38,5% украинцев назвали приемлемым условием окончания войны – это освобождение всей территории Украины. Из них 21,7% отметили, что кроме деоккупации, Россия также должна выплатить компенсации Украине за военную агрессию.
Кроме того, еще 9,7% опрошенных отметили, что для них приемлемым результатом станет исчезновение России.
Приемлемый результат окончания войны для украинцев:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, где украинцы определили, что для них будет означать победа в войне против России.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев готовы переехать жить в США или ЕС и какие категории населения склонны покинуть Украину.
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