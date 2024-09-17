Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы Украины, который будет представлен Джо Байдену, а после его согласования и другим мировым лидерам. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, какой для них приемлемый результат окончания войны.



Украинцы назвали приемлемый исход окончания войны. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 38,5% украинцев назвали приемлемым условием окончания войны – это освобождение всей территории Украины. Из них 21,7% отметили, что кроме деоккупации, Россия также должна выплатить компенсации Украине за военную агрессию.

Кроме того, еще 9,7% опрошенных отметили, что для них приемлемым результатом станет исчезновение России.

Приемлемый результат окончания войны для украинцев:

— определенное отступление украинских сил – 5,6%;

— окончание войны на нынешней линии разграничения – 14,8%;

— освобождение части территорий, занятых после 24 февраля 2022 года – 10,9%;

— освобождение всех территорий, занять после 24 февраля 2022 – 10,9%;

— освобождение всей территории Украины, кроме Крыма – 3,6%;

— освобождение всей территории Украины на границах 1991 года (включая Крым) – 16,8%;

— освобождение всех территорий и компенсаций со стороны РФ – 21,7%;

— исчезновение Российской Федерации – 9,7%;

— затруднились ответить – 5,8%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, где украинцы определили, что для них будет означать победа в войне против России.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев готовы переехать жить в США или ЕС и какие категории населения склонны покинуть Украину.