Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны

Большинство украинцев считают приемлемым результатом войны это вывод российских войск со всей территории Украины или ее части. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group.



Украинцы указали на приемлемые результаты окончания войны. Фото из открытых источников

Опрос проведенный в апреле Active Group показал, что для 19,1% украинцев приемлемым результатом войны будет освобождение всех территорий, а также выплата компенсаций от России за вторжение. Еще 15,6% указывают, что для них будет достаточно деоккупации Украины в пределах 1991 года.

Среди вариантов приемлемого результата войны в Украине с неполным освобождением территорий больше всего набрал вариант с окончанием войны на нынешней линии фронта – 16,3%. Следующим за ним следует возвращение к линии конфликта по состоянию на 24 февраля 2022 года – 11,6%, а также освобождение некоторых территорий, которые Россия оккупировала после 24 февраля – 10,9%. Кроме того, за деоккупацию Украины без Крыма проголосовали 2,5% респондентов.

Таким образом, 34,7% украинцев считают приемлемым результатом окончания войны лишь полный возврат украинских территорий, тогда как 41,3% указывают на возможность потери некоторых земель.

Кроме того, еще 14,1% украинцев считают приемлемым исход войны – исчезновение России.

Приемлемые результаты войны для украинцев. Опрос Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали минимальные условия для начала мирных переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, определившем, что для украинцев станет победой в войне против России.