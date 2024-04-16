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Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны

Украинцы в опросе указали на разные результаты окончания войны, которые могут стать для них приемлемыми.

сегодня, 14:15
Автор:
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Slava Kot
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Большинство украинцев считают приемлемым результатом войны это вывод российских войск со всей территории Украины или ее части. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group.

Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны

Украинцы указали на приемлемые результаты окончания войны. Фото из открытых источников

Опрос проведенный в апреле Active Group показал, что для 19,1% украинцев приемлемым результатом войны будет освобождение всех территорий, а также выплата компенсаций от России за вторжение. Еще 15,6% указывают, что для них будет достаточно деоккупации Украины в пределах 1991 года.

Среди вариантов приемлемого результата войны в Украине с неполным освобождением территорий больше всего набрал вариант с окончанием войны на нынешней линии фронта – 16,3%. Следующим за ним следует возвращение к линии конфликта по состоянию на 24 февраля 2022 года – 11,6%, а также освобождение некоторых территорий, которые Россия оккупировала после 24 февраля – 10,9%. Кроме того, за деоккупацию Украины без Крыма проголосовали 2,5% респондентов.

Таким образом, 34,7% украинцев считают приемлемым результатом окончания войны лишь полный возврат украинских территорий, тогда как 41,3% указывают на возможность потери некоторых земель.

Кроме того, еще 14,1% украинцев считают приемлемым исход войны – исчезновение России.

Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны - фото 2

Приемлемые результаты войны для украинцев. Опрос Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали минимальные условия для начала мирных переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, определившем, что для украинцев станет победой в войне против России.



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Ігор

сегодня, 13:42

Це не серед чиновників та охоронців АТБ, Миронівського хлібопродукту, Епіцентрів, ... опитування проводили? Як сталось що олігархічні багатії стали прихистком ухилянтів? Он АТБ охоронців всіх переодягнула щоб менш помітними були але ж суті ухилянтів це не міняє. Тому юдейці і не турбуються стосовно приходу окупантів, їм ще і нагороди Путін давати буде за те що вони ховали військовозобов'язаних від мобілізації.


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