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Украинцы могли прорвать границу: в США заинтриговали новыми подробностями наступления ВСУ

В ISW отмечают, что украинские войска могли прорвать границу Луганской области в направлении Кременной

сегодня, 07:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Успешное наступление украинских военных в районе Лимана, а также на Херсонщине продолжается. Больше всего успехов ВСУ достигли за последние 48 часов. Украинцам удалось не только отбросить врага, но и полностью закрепиться на ранее оккупированных территориях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Украинцы могли прорвать границу: в США заинтриговали новыми подробностями наступления ВСУ

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

"Геолокационные кадры подтверждают то, что ВСУ продолжают наступление восточнее Лимана и, возможно, прорвали границу Луганской области в направлении Кременной", — отметили аналитики.

В ISW также указывают, что защитники Украины успешно продвигаются севернее Лимана, то есть на границе Харьковской и Луганской областей к западу от Сватового и освободили от оккупантов Боровую, Шейковку, Изюмское и Дружелюбовку.

В то же время в Институте изучения войны рассказали о значительных успехах, которых украинские военные в период со 2 по 3 октября достигли на севере Херсонской области.

В частности, речь идет об освобождении таких населенных пунктов, как Михайловка, Гавриловка и Новоалександровка.

"Украинские успехи в Херсонской области встряхивают и без того уязвимое информационное пространство РФ. Оккупанты все чаще обвиняют разведку НАТО в разоблачении слабых мест российской обороны и призывают российские войска готовиться к городским боям и разрабатывать новые оборонные позиции", — подчеркнули специалисты.

В отчете добавляется, что даже самые элитные российские военные подразделения продолжают все больше деградировать по мере того, как идет война.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-3?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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