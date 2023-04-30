Украинцы конструируют уникальную малую крылатую ракету с красноречивым названием «Трембита» (ВИДЕО)

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Моесеенко Валентина
Украинские волонтеры приступили к разработке "народной" боевой ракеты "Трембита". Работами занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Отпор", пишут "Комментарии".
В Украине создают боевую ракету "Трембита"
Конструкторами планируется создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Ракету планируется применять для поражения объектов и истощения средства противовоздушной обороны противника. Заявлено, что ракета способна поражать цели на глубине 140 км.
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По планам залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине. Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.
Заявленные характеристики ракеты "Трембита":
Снаряженный вес: 100 кг;
Вес боевой части: 20 кг;
Дальность поражения: более 140 км;
Скорость: более 400 км/ч;
Максимальная высота полета: 2000м;
Минимальная высота полета: 30 м;
Двигатель: 30 л.
Двигатель ракеты не имеет никакой подвижной детали, он прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапультом. Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд обломочно-фугасного действия в 20 кг.
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