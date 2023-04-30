Украинцы конструируют уникальную малую крылатую ракету с красноречивым названием «Трембита» (ВИДЕО)



















Украинские волонтеры приступили к разработке "народной" боевой ракеты "Трембита". Работами занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Отпор", пишут "Комментарии".



В Украине создают боевую ракету "Трембита"

Конструкторами планируется создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Ракету планируется применять для поражения объектов и истощения средства противовоздушной обороны противника. Заявлено, что ракета способна поражать цели на глубине 140 км.

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"Наша простая ракета – несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", – рассказывают разработчики.

По планам залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине. Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.

"Россияне ни за что не смогут уничтожить ни своими ржавыми С-300, ни высокоточными "Калибрами" такой всеобъемлющий НародОборонПром", – отмечают конструкторы.

Заявленные характеристики ракеты "Трембита":

Снаряженный вес: 100 кг;

Вес боевой части: 20 кг;

Дальность поражения: более 140 км;

Скорость: более 400 км/ч;

Максимальная высота полета: 2000м;

Минимальная высота полета: 30 м;

Двигатель: 30 л.

Двигатель ракеты не имеет никакой подвижной детали, он прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапультом. Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд обломочно-фугасного действия в 20 кг.





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