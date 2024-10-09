Украинцы из-за границы не хотят идти на фронт: какую ошибку допустили власти

За 6 дней вербовки в ряды "Украинского легиона", который формируется в Польше, в него подали заявки 196 человек. Контракт с них заключат далеко не все. При этом, как считает политический аналитик Роман Пономаренко, такой плачевный результат закономерен по нескольким причинам.

ВСУ

Во-первых, по его словам, зарплата украинского контрактника – 500 долларов без боевых выплат.

"А значит, денежный стимул в данном случае отсутствует. А поскольку украинские политики искренне считают, что деньги – "это неправильная мотивация", то перемен к лучшему в этом плане не будет", — считает эксперт.

Во-вторых, по его мнению, немаловажную роль играет также и среда. Пономаренко напомнил, что согласно опросу, проведенному в декабре прошлого года, только 15,7% поляков готовы защищать свою страну в случае нападения России, другие будут волонтерить или убегать.

И еще, говорит эксперт, важную роль играет и общий информационный фон, с новостями о принудительной мобилизации и статьями в западных СМИ, как в FT от 27 сентября, о том, что "50-70 % новых пехотинцев ВСУ были убиты или ранены в течение нескольких дней после начала первой ротации" трудно будет найти желающих, которые ушли бы на фронт.

"Поэтому, если мыслить объективно, то на добровольный массовый приток украинских добровольцев из-за границы надеяться нет смысла", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Польше набирают украинский легион для защиты Украины, однако результатов работы почти нет. Количество украинцев, решивших присоединиться к украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым". По вопросу формирования украинского легиона Польша отвечала за обучение, а Украина занималась набором бойцов.



