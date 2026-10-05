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Украинцев уже окончательно готовят к "недокапитуляции": раскрыт опасный сценарий "мира"

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что украинское общество могут постепенно готовить к болезненным уступкам России

5 октября 2026, 10:00
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Клименко Елена








Украинское общество могут постепенно готовить к принятию сложных решений по завершению войны, в частности, к возможным территориальным или политическим уступкам России. Об этом заявил политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Украинцев уже окончательно готовят к "недокапитуляции": раскрыт опасный сценарий "мира"

Фото: из открытых источников

По его словам, в последнее время все активнее продвигается тезис о якобы готовности большинства украинцев согласиться на переговоры с Россией, причем даже при невыгодных для Украины условиях. Эксперт подверг сомнению подобные социологические выводы и предположил, что за формированием таких настроений могут стоять как российские информационные влияния, так и внутренние политические процессы.  

"У меня такое мнение: возможно, из Офиса президента начинают прокачивать население на возможное принятие непростых решений, как они это называют. Условно говоря, принятие попытки все-таки поиграть в эту игру недокапитуляцию. То есть власть, которую сейчас зажимает со всех сторон, может быть вынуждена готовить людей к тому, что ради сохранения будущего Украины придется соглашаться на очень болезненные вещи", — заявил Голобуцкий.

В то же время он подчеркнул, что воспринимать войну только как спор на территории опасно. По его мнению, конфликт носит гораздо более глубокий характер и касается самого права Украины на отдельную политическую и национальную идентичность.

Отдельно Голобуцкий обратил внимание на концепцию "хороших россиян" и граждан РФ, которые выступают против Владимира Путина. Эксперт считает, что сама критика Кремля еще не означает отказа от имперского отношения к Украине.

"Многие сейчас думают, что можно просто договориться о ресурсах, территории, провести какую-то границу посередине и после этого спокойно жить дальше. Но проблема совсем в другом. Это война идентичностей. Для имперской России украинская идентичность проблема сама по себе. И те, кто сегодня говорит о мире любой ценой, не понимают, что для россиян в случае нового захвата не будет большой разницы между ними и украинцами, которые будут сопротивляться", — подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в Венгрии впервые будут судить Орбана: стало известно о серьезных проблемах друга Путина.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=txQFazwsQE0
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