Українців вже остаточно готують до "недокапітуляції": розкрито небезпечний сценарій "миру"



















Українське суспільство можуть поступово готувати до прийняття складних рішень щодо завершення війни, зокрема до можливих територіальних або політичних поступок Росії. Про це заявив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

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За його словами, останнім часом дедалі активніше просувається теза про нібито готовність більшості українців погодитися на переговори з Росією, причому навіть за невигідних для України умов. Експерт поставив під сумнів подібні соціологічні висновки та припустив, що за формуванням таких настроїв можуть стояти як російські інформаційні впливи, так і внутрішні політичні процеси.

"У мене є така думка: можливо, з Офісу президента починають прокачувати населення на можливе прийняття непростих рішень, як вони це називають. Умовно кажучи, прийняття спроби все ж таки погратися в цю гру — недокапітуляцію. Тобто влада, яку зараз зажимає з усіх сторін, може бути змушена готувати людей до того, що заради нібито збереження майбутнього України доведеться погоджуватися на дуже болючі речі", — заявив Голобуцький.

Водночас він підкреслив, що сприймати війну лише як суперечку за території небезпечно. На його думку, конфлікт має значно глибший характер і стосується самого права України на окрему політичну та національну ідентичність.

Окремо Голобуцький звернув увагу на концепцію "хороших росіян" та тих громадян РФ, які виступають проти Володимира Путіна. Експерт вважає, що сама критика Кремля ще не означає відмови від імперського ставлення до України.

"Багато хто зараз думає, що можна просто домовитися про ресурси, території, провести якусь межу посередині й після цього спокійно жити далі. Але проблема зовсім в іншому. Це війна ідентичностей. Для імперської Росії українська ідентичність є проблемою сама по собі. І ті, хто сьогодні говорить про мир будь-якою ціною, не розуміють, що для росіян у разі нового захоплення не буде великої різниці між ними та тими українцями, які чинитимуть опір", — наголосив він.

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