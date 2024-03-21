Украинцев раздражают наши беженцы в ЕС и оставшиеся в оккупации: какие настроения в обществе

По причине продолжения войны у украинских граждан появилось новое измерение социальной дифференциации. Сейчас сограждане негативно относятся к уехавшим за границу соотечественникам, в частности, это касается мужчин. Об этом подчеркнул генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, отвечая на вопрос "Главкома" .

Украинские беженцы в ЕС (фото из открытых источников)

Как утверждает эксперт, у представителей украинского общества уже заложены основания для новой социальной дифференциации, которая формируется по принципу "что ты делал" или "где ты был" во время войны. В частности, это относится к жителям временно оккупированных территорий, в отношении которых у страны до сих пор нет единой политики.

Например, как утверждают опросы, четверть жителей Украины считают, что необходимо судить врачей, которые под оккупации работали на захватчиков. Что касается педагогов в аналогичных условиях – их соглашается судить половина опрошенных.

Показательно и то, что наши граждане четко различают внутренне перемещенные лица и беженцы из Украины за рубежом. Ко второй категории отношение заметно хуже, чем к первой. Особенно когда говорят о сильной половине. О беженцах часто говорят, что "они по европам наслаждаются жизнью, а мы здесь страдаем". "Это может быть впоследствии одной из причин их невозвращения", – отметил специалист.

При этом к внутренне перемещенным лицам 90% участвовавших в опросе украинцев относятся вполне нормально – 72% хорошо, 18% нейтрально.

"И еще интересный момент: этнических россиян в Украине становится все меньше. Нет, это не значит, что они массово эмигрируют в РФ, хотя определенный процент выехавших туда с оккупированных территорий тоже есть. Просто люди перестают себя идентифицировать россиянами, и сейчас "из прежних 17% осталось 2-3%", – заключил Владимир Паниотто.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как изменилось отношение украинцев к ветеранам войны .