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Украинцев просят экономить электричество: какая причина

Отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины

сегодня, 00:22
Автор:

Лиля Воробьева
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Этот отопительный сезон будет самым сложным в украинской истории. Поэтому украинцам нужно начать экономить электроэнергию и перенести ее активное потребление на ночь. С таким обращением к гражданам выступил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

Украинцев просят экономить электричество: какая причина

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

Из-за того, что Запорожская АЭС оказалась под контролем россиян, украинская энергосистема будет работать с максимальной нагрузкой. Следовательно, экономия электроэнергии позволит сохранить энергетическую устойчивость страны.

"Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги. Максимально устранить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы", – пояснил Шмигаль.

Кроме этого, он напомнил, что экономия электроэнергии поможет пережить зимний период "с небольшими потерями".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль и Штайнмайер обсудили поставки немецкого оружия. В ходе визита в Берлин премьер-министр Украины Денис Шмигаль обсудил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером поставки оружия в Украину. В ходе встречи в Берлине с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером политики обсудили военную ситуацию, ужесточение санкций и необходимость предоставления оружия Украине. Шмигаль анонсировал передачу Украине немецкой системы ПВО и выразил надежду, что Берлин поможет Киеву построить сеть противовоздушной обороны. Украинский премьер выразил благодарность Германии за финансовую, военную, гуманитарную и политическую поддержку. Также он заявил о необходимости Украины в тяжелом вооружении от союзников. В ходе встречи Штайнмайер и Шмигаль также обсудили план восстановления Украины.



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/3675
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