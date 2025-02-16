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Украинцев предупредили о возможности новой серии радиационных выбросов: что произошло

В ходе предварительного обследования, проведенного 14 февраля, были обнаружены повреждения конструкций, вызванные мощным ударом БПЛА.

16 февраля 2025, 14:55
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Клименко Елена

В результате попадания беспилотника в НБК ЧАЭС не произошло выбросов радиации, но дальнейшие удары могут привести к изменению ситуации. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ) Григорий Ищенко.

Украинцев предупредили о возможности новой серии радиационных выбросов: что произошло

Чернобыльская АЭС. Фото: korrespondent.net

"К настоящему моменту радиационная ситуация стабильна, поэтому выбросов нет, но если будут новые удары по таким объектам, это может изменить ситуацию", — пояснил Ищенко.

Он также подчеркнул, что уровень радиации на территории ЧАЭС, в том числе на НБК, остается стабильным со времени начала пожара и по сей день. Никаких выбросов радиоактивных веществ или повышенного облучения для персонала не зафиксировано. Параметры радиации остаются в пределах контролируемых уровней.

На 18 февраля запланировано совещание с участием ученых по оценке повреждений НБК. В ходе предварительного обследования, проведенного 14 февраля, были обнаружены повреждения конструкций, вызванные мощным ударом БПЛА.

Напомним, что в ночь на 16 февраля российский беспилотник попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В случае повреждения саркофага это может привести к значительному повышению уровня радиации, угрожая только Украине.

Как писали "Комментарии", в результате попадания вражеского дрона в укрытие ЧАЭС есть вероятность выхода радиоактивных веществ при определенных обстоятельствах. Об этом сообщил на брифинге главный инженер Чернобыльской атомной станции Александр Титарчук.

По его словам, ситуация контролируемая, превышение контрольных уровней относительно радиационного фона на площадке не наблюдается, а фон не изменился.



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